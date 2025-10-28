Haberler Yaşam Haberleri MasterChef 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı ve eleme adayları kimler oldu? TV8 ile MasterChef'te dokunulmazlık heyecanı!
Giriş Tarihi: 28.10.2025 21:42

MasterChef 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı ve eleme adayları kimler oldu? TV8 ile MasterChef'te dokunulmazlık heyecanı!

TV8'in yemek yarışması MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık mücadelesi nefesleri kesiyor. Kırmızı ve Mavi Takımın kıyasıya rekabet ettiği gecenin sonunda, dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oluyor. Kaybeden takım ise hemen ardından bireysel dokunulmazlık için tezgah başına geçiyor ve haftanın iki eleme adayı belirleniyor. MasterChef 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı ve eleme adayları kimler oldu? İşte 28 Ekim Salı akşamı yaşanan tüm kritik detaylar.

MasterChef 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı ve eleme adayları kimler oldu? TV8 ile MasterChef’te dokunulmazlık heyecanı!

MasterChef Türkiye'de haftalık eleme potası heyecanı hız kesmeden devam ediyor. İlk dokunulmazlık oyununda mağlup olan takımın ardından, ikinci dokunulmazlık oyunu da gergin anlara sahne oldu. Yarışmacılar, şeflerin belirlediği zorlu menüyü en başarılı şekilde hazırlayarak potadan kaçmaya çalıştı. Ancak gecenin sonunda bir takım dokunulmazlığı kazanırken, kaybeden takımın üyeleri için bireysel mücadele ve ardından potaya gitme riski başlayacak. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı, hangi takım?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın ikinci takım dokunulmazlığı oyunu, yarışmacıları yine zorlu bir konseptle karşı karşıya getirdi. Kırmızı ve Mavi takımın tüm üyeleri, galibiyet için tüm yeteneklerini sergiliyor.

Kazanan takım henüz netleşmedi. İlk Dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2025'te günün eleme adayları henüz belli olmadı.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI

BARIŞ

AYTEN

ARKADAŞINA GÖNDER
MasterChef 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı ve eleme adayları kimler oldu? TV8 ile MasterChef'te dokunulmazlık heyecanı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz