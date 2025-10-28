MasterChef 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı ve eleme adayları kimler oldu? TV8 ile MasterChef’te dokunulmazlık heyecanı!

MasterChef Türkiye'de haftalık eleme potası heyecanı hız kesmeden devam ediyor. İlk dokunulmazlık oyununda mağlup olan takımın ardından, ikinci dokunulmazlık oyunu da gergin anlara sahne oldu. Yarışmacılar, şeflerin belirlediği zorlu menüyü en başarılı şekilde hazırlayarak potadan kaçmaya çalıştı. Ancak gecenin sonunda bir takım dokunulmazlığı kazanırken, kaybeden takımın üyeleri için bireysel mücadele ve ardından potaya gitme riski başlayacak. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı, hangi takım?