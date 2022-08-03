Masterchef ikinci finalist dünkü yarışmada belli oldu. Seyfullah, Gamze, Melih ve Atike ilk dörde kaldıktan sonra kıran kırana mücadele sonucu Masterchef ana kadroya kalan isim belli oldu. Vatandaşlar da Masterchef ikinci finalist kim oldu sorusunu sıklıkla yöneltiyor. Masterchef 2022 yeni sezonu gittikçe izleyiciyi kendine çekerken, ana kadro da yavaş yavaş oluşuyor. Metin'den sonra ikinci finalist belli oldu. Peki, Masterchef ikinci finalist kim oldu? İşte 2022 Masterchef ana kadrosu!
MASTERCHEF İLK FİNALİSTİ METİN OLDU
1 Ağustos tarihli bölümde şefler yarışmacılardan kabak çiçeği dolması hazırlamalarını istedi. Süre sonunda yemeklerin tadına bakaran uzun bir değerlendirme yapan şefler 4'üncü olan isim olarak Mustafa'yı seçti.
Gecenin 3'üncüsü Atike olurken, Çağatay'da 2'nci seçildi. Rakiplerinden daha başarılı yemek yapan Metin ise MasterChef Türkiye 2022 ana kadrosuna seçilen ilk yarışmacı oldu.
MASTERCHEF İKİNCİ FİNALİST KİM OLDU?
Masterchef Türkiye'de ikinci finalist 2 Ağustos 2022 tarihli bölümde belli oldu. Şefler, yarışmacılardan fasulyeli yemek yapmasını istedi. Seyfullah, Gamze, Melih ve Atike ilk dörde kalan yarışmacı oldu.
Son ikiye kalan Gamze ile Melih arasından ikinci finalist seçilen Gamze oldu.