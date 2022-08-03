Masterchef ikinci finalist dünkü yarışmada belli oldu. Seyfullah, Gamze, Melih ve Atike ilk dörde kaldıktan sonra kıran kırana mücadele sonucu Masterchef ana kadroya kalan isim belli oldu. Vatandaşlar da Masterchef ikinci finalist kim oldu sorusunu sıklıkla yöneltiyor. Masterchef 2022 yeni sezonu gittikçe izleyiciyi kendine çekerken, ana kadro da yavaş yavaş oluşuyor. Metin'den sonra ikinci finalist belli oldu. Peki, Masterchef ikinci finalist kim oldu? İşte 2022 Masterchef ana kadrosu!