Masterchef yeni sezon ne zaman başlıyor 2022 soruları sürekli olarak iletilmekte. Yıllardır belirli bir jüri ile ekran karşısında olan yarışma, yine ekranlarda yerini alacak. Survivor'ın final yapmasıyla birlikte yemek programı da sevenlerinin karşısına çıkacak. Birçok takipçisi Masterchef ne zaman başlıyor 2022 sorularını yöneltiyor. Peki, Masterchef yeni sezon ne zaman başlayacak, tarihi belli mi? İşte detaylar!