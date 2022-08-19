Masterchef ana kadroya giren isim ve 16. önlüğü alan yarışmacı! 18 Ağustos bugün Masterchef ana kadroya kim girdi, kim kazandı?

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ, KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde ana kadroya giren yarışmacı ve diğer tüm detaylar şöyle;

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde, ana kadroya girecek olan 16. yarışmacının belirlenmesi için 2 etaplı bir oyun oynandı.

Kalamar dolması ile yarışan yarışmacılar birbirinden farklı tabaklarla jüri karşısına çıktı. Bir kişi listeye adını yazdırdı.