Masterchef ana kadroya giren isim ve 16. önlüğü alan yarışmacı! 18 Ağustos bugün Masterchef ana kadroya kim girdi, kim kazandı?

Masterchef ana kadro şekilleniyor. Son isimler kadroya adını yazdırırken bazı yarışmacılar ön plana çıkmaya başladı. İzleyenler Masterchef ana kadroya kim girdi, kim kazandı sorularına yanıt arıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması jüri üyeleri ve yarışmacılarıyla bu sene de gündemdeki yerini koruyor. İşte, 18 Ağustos 2022 ana kadroya giren isimler…
MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ, KİM KAZANDI?
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde ana kadroya giren yarışmacı ve diğer tüm detaylar şöyle;
Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde, ana kadroya girecek olan 16. yarışmacının belirlenmesi için 2 etaplı bir oyun oynandı.
Kalamar dolması ile yarışan yarışmacılar birbirinden farklı tabaklarla jüri karşısına çıktı. Bir kişi listeye adını yazdırdı.
MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?
Masterchef kaldığı yerden devam ediyor. TV8 ekranlarının en sevilen programları arasında yer alan Masterchef Türkiye ana kadroda 18 kişi yer alacak. 18 Ağustos 2022 tarihli bölümde Masterchef 16'ıncı yarışmacı ana kadroya dahil oluyor
Masterchef ana kadro 16. Yarışmacı Kıvanç oldu!
MASTERCHEF ANA KADRO 2022 LİSTESİ
Sezonun netleşen ana kadro yarışmacıları:
Metin, Gamze, Onur, Çağatay, Şeyma, Melih, Büşra, Fatma Nur, Tayfun, Yağız, Burak, Kaan, Burak Kaya, Dilan, Barış ve Kıvanç