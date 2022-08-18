Masterchef ana kadroya giren 15. yarışmacı kim? 17 Ağustos Masterchef ana kadroya kim girdi?

Masterchef ana kadro belirleniyor. 15'inci yarışmacı ana kadroya girdi ve geriye 3 kişilik yer kaldı. Fırında sütlaç yaparak yarışmacılar birbirlerine üstünlük kurmaya çalıştı. Televizyon izleyicileri de masterchef ana kadroya kim girdi sorusunu yöneltiyor. 17 Ağustos 2022 Masterchef Türkiye heyecanlı anlara yine tanık oldu. Peki, Masterchef ana kadroya kim girdi? İşte detaylar!
MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ, KİM KAZANDI?
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde ana kadroya giren yarışmacı ve diğer tüm detaylar şöyle;
Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde, ana kadroya girecek olan 15. yarışmacının belirlenmesi için 2 etaplı bir oyun oynandı.
İlk olarak yarışmacılardan fırın sütlaç tatlısı istendi. En başarılı şekilde fırın sütlaç hazırlayan isimler ikinci etaba geçti.
MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?
Masterchef kaldığı yerden devam ediyor. TV8 ekranlarının en sevilen programları arasında yer alan Masterchef Türkiye ana kadroda 18 kişi yer alacak. 17 Ağustos 2022 tarihli bölümde Masterchef 15'nci yarışmacı ana kadroya dahil oldu.
Yaratıcılık bölümünde en iyi yemeği Barış yaptı ve Masterchef ana kadro 15'inci yarışmacısı Barış oldu.