Masterchef ana kadroya giren 15. yarışmacı kim? 17 Ağustos Masterchef ana kadroya kim girdi?

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ, KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde ana kadroya giren yarışmacı ve diğer tüm detaylar şöyle;

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde, ana kadroya girecek olan 15. yarışmacının belirlenmesi için 2 etaplı bir oyun oynandı.

İlk olarak yarışmacılardan fırın sütlaç tatlısı istendi. En başarılı şekilde fırın sütlaç hazırlayan isimler ikinci etaba geçti.