MasterChef Türkiye son bölüm, final turunun 15. ana kadro yarışmacısını belirlemek adına yapılan zorlu oyunlara sahne oldu. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde Türk ve dünya mutfaklarının lezzetlerinin hazırlandığı yarışmanın 17 Ağustos 2022 Çarşamba günü TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümünde 2 etapta da başarılı olan yarışmacı ana kadroya girerek yeni sezonda yarışmada yer almaya hak kazandı. Detayları öğrenmek isteyenler "MasterChef ana kadroya kim girdi, kim kazandı, önlüğü hangi yarışmacı aldı?" sorularına yanıt aramaya başladı.

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ, KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde ana kadroya giren yarışmacı ve diğer tüm detaylar şöyle;