Haberler Yaşam Haberleri MasterChef ana kadroya kim girdi? TV8 ile 17 Ağustos MasterChef’te kim kazandı, önlüğü hangi yarışmacı aldı?
Giriş Tarihi: 17.8.2022 23:51 Son Güncelleme: 17.8.2022 23:52

MasterChef ana kadroya kim girdi? TV8 ile 17 Ağustos MasterChef’te kim kazandı, önlüğü hangi yarışmacı aldı?

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı MasterChef Türkiye son bölümde final turunun 15. isminin belirlenmesi adına Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde 2 etaplı, zorlu bir oyun oynandı. Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden fırın sütlaç’ın da aralarında bulunduğu lezzetlerin yapıldığı mücadelede en başarılı lezzetleri ortaya çıkaran isim yeni sezonun 15. ana kadro yarışmacısı olmaya hak kazandı. Yarışmanın takipçileri ise detayları öğrenmek isteyerek “MasterChef ana kadroya kim girdi, kim kazandı, önlüğü hangi yarışmacı aldı?” şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. İşte son dakika detayları.

MasterChef ana kadroya kim girdi? TV8 ile 17 Ağustos MasterChef’te kim kazandı, önlüğü hangi yarışmacı aldı?

MasterChef Türkiye son bölüm, final turunun 15. ana kadro yarışmacısını belirlemek adına yapılan zorlu oyunlara sahne oldu. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde Türk ve dünya mutfaklarının lezzetlerinin hazırlandığı yarışmanın 17 Ağustos 2022 Çarşamba günü TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümünde 2 etapta da başarılı olan yarışmacı ana kadroya girerek yeni sezonda yarışmada yer almaya hak kazandı. Detayları öğrenmek isteyenler "MasterChef ana kadroya kim girdi, kim kazandı, önlüğü hangi yarışmacı aldı?" sorularına yanıt aramaya başladı.

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ, KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde ana kadroya giren yarışmacı ve diğer tüm detaylar şöyle;

MasterChef ana kadroya kim girdi? TV8 ile 17 Ağustos MasterChef’te kim kazandı, önlüğü hangi yarışmacı aldı?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde, ana kadroya girecek olan 15. yarışmacının belirlenmesi için 2 etaplı bir oyun oynandı.

MasterChef ana kadroya kim girdi? TV8 ile 17 Ağustos MasterChef’te kim kazandı, önlüğü hangi yarışmacı aldı?

TV8 ekranlarında oynanan kritik ana kadro oyunlarının ilk etapta Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilen Fırın Sütlaç tatlısı, yarışmacılar tarafından en başarılı şekilde yapılmak için tezgah başına geçildi.

MasterChef ana kadroya kim girdi? TV8 ile 17 Ağustos MasterChef’te kim kazandı, önlüğü hangi yarışmacı aldı?

Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından verilen sürenin sonunda tadım ve değerlendirme aşamasının da tamamlanmasıyla yapılan değerlendirmelerle, fırın sütlacı en başarılı şekilde hazırlayan isimler seçilerek 2. Etaba geçildi.

MasterChef ana kadroya kim girdi? TV8 ile 17 Ağustos MasterChef’te kim kazandı, önlüğü hangi yarışmacı aldı?

MasterChef Türkiye son bölümde ilk etaptan başarıyla çıkan yarışmacılar sonucu ana kadro olacak olan 2. etap mücadelesi için tekrar tezgah başına geçti ve Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin seçtiği ana ürünler ne başarılı yemeği ortaya çıkarmak için hünerlerini gösterdi.

MasterChef ana kadroya kim girdi? TV8 ile 17 Ağustos MasterChef’te kim kazandı, önlüğü hangi yarışmacı aldı?

Kıyasıya geçen süre sonunda MasterChef final turu yarışmacıları hazırladıkları ürünleri jüri şeflerin değerlendirmesi için bir kez daha tadım masasına getirdi

MasterChef ana kadroya kim girdi? TV8 ile 17 Ağustos MasterChef’te kim kazandı, önlüğü hangi yarışmacı aldı?

Kritik ana kadro mücadelesinin 2. etabında Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından tadım değerlendirmesi yapılmasının ardından sıra ana kadroya giren 15. ismi açıklamaya geldi.

MasterChef ana kadroya kim girdi? TV8 ile 17 Ağustos MasterChef’te kim kazandı, önlüğü hangi yarışmacı aldı?

17 Ağustos 2022 Çarşamba günü Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde jüri koltuğunda oturan Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin değerlendirmeleri sonrasında ana kadroya giren 15. yarışmacı açıklanacak. Belli olduğunda buradan öğrenebileceksiniz.

MasterChef ana kadroya kim girdi? TV8 ile 17 Ağustos MasterChef’te kim kazandı, önlüğü hangi yarışmacı aldı?

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MasterChef ana kadroya kim girdi? TV8 ile 17 Ağustos MasterChef’te kim kazandı, önlüğü hangi yarışmacı aldı?
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