MasterChef Türkiye son bölüm, final turunun 15. ana kadro yarışmacısını belirlemek adına yapılan zorlu oyunlara sahne oldu. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde Türk ve dünya mutfaklarının lezzetlerinin hazırlandığı yarışmanın 17 Ağustos 2022 Çarşamba günü TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümünde 2 etapta da başarılı olan yarışmacı ana kadroya girerek yeni sezonda yarışmada yer almaya hak kazandı. Detayları öğrenmek isteyenler "MasterChef ana kadroya kim girdi, kim kazandı, önlüğü hangi yarışmacı aldı?" sorularına yanıt aramaya başladı.
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde ana kadroya giren yarışmacı ve diğer tüm detaylar şöyle;
Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde, ana kadroya girecek olan 15. yarışmacının belirlenmesi için 2 etaplı bir oyun oynandı.
MasterChef Türkiye son bölümde ilk etaptan başarıyla çıkan yarışmacılar sonucu ana kadro olacak olan 2. etap mücadelesi için tekrar tezgah başına geçti ve Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin seçtiği ana ürünler ne başarılı yemeği ortaya çıkarmak için hünerlerini gösterdi.
Kıyasıya geçen süre sonunda MasterChef final turu yarışmacıları hazırladıkları ürünleri jüri şeflerin değerlendirmesi için bir kez daha tadım masasına getirdi
17 Ağustos 2022 Çarşamba günü Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde jüri koltuğunda oturan Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin değerlendirmeleri sonrasında ana kadroya giren 15. yarışmacı açıklanacak. Belli olduğunda buradan öğrenebileceksiniz.
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