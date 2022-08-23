Haberler Yaşam Haberleri Masterchef Ankara Tava tarifi ve malzemeleri: 23 Ağustos 2022 Masterchef Ankara tava nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir?
Giriş Tarihi: 23.8.2022 21:19

Masterchef Ankara Tava tarifi ve malzemeleri: 23 Ağustos 2022 Masterchef Ankara tava nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir?

Masterchef Ankara tava nasıl yapılır sorusu sürekli olarak soruluyor. TV8’in sevilen yarışması 2022 Masterchef ilk takım oyununda şefler yarışmacılara Ankara Tava malzemeleri verdi ve yarışmacıların Ankara tava püf noktaları hakkında bilgilerini sınadı. Seyirciler de Ankara Tava tarifi hakkında araştırmalar yapıyor. Kırmızı ve mavi takımın mücadelesi oldukça konu olacak. Peki, Ankara Tava nasıl yapılır? İşte en güzel Ankara Tava tarifi ile Masterchef 2022!

Masterchef Ankara Tava tarifi ve malzemeleri: 23 Ağustos 2022 Masterchef Ankara tava nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir?

Ankara tava nasıl yapılır sorusu Masterchef izleyicileri tarafından sürekli olarak soruluyor. 23 Ağustos 2022 Masterchef Ankara tava tarifi ile vatandaşlar yarın yemek masalarını farklı donatmak istiyor. Ankara Tava püf noktaları sürekli dikkat çekmekte. Peki, Ankara tava nasıl yapılır? İşte Ankara tava tarifi ve detaylar.

MALZEMELERİ

300 gram kuzu eti

1 adet soğan

2 diş sarımsak

1 adet yeşil biber

1 adet domates

1 su bardağı arpa şehriye

2 su bardağı sıcak su

Karabiber

Kimyon

Salça

Tuz

ANKARA TAVA NASIL YAPILIR?

Kuşbaşı doğradığımız etleri tavaya alıyoruz, ocağı yüksek ateşe açıp etin renginin dönmesi ve suyunu salması için bekliyoruz.

Suyunu çekince içerisine sıvı yağ ekleyip karıştırarak kavuruyoruz.

Soğanı sarımsağı ve biberi ekleyerek sotelemeye devam ediyoruz.

Son olarak domatesleri ekleyip tavanın kapağını kapatıp pişmesi için bekliyoruz.

Baharatları ve salçayı ekleyip karıştırmaya devam edelim.

Başka bir tavada şehriyeleri kavurmaya başlayalım.

Rengi dönünce eti üzerine ilave ediyoruz ancak karıştırmıyoruz.

Su ilave edip altını kısıyoruz.

Kapağı kapatıp pişene kadar bekliyoruz.

Suyunu çekip 5-10 dakika dinlendirip servisini yapıyoruz afiyet olsun.

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Masterchef Ankara Tava tarifi ve malzemeleri: 23 Ağustos 2022 Masterchef Ankara tava nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir?
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