MASTERCHEF BAKLAVASKA TARİFİ VE MALZEMELERİ 2025: (Alaska Tatlısı) Baked Alaska nasıl yapılır?

Gastronomi dünyasının en ilginç ve en çok teknik bilgi gerektiren tatlılarından biri olan Baked Alaska (Türkçe'de Alaska Tatlısı), özellikle MasterChef gibi programlarda adayların yeteneğini sınayan bir lezzet olarak dikkat çekecek tarif şimdiden konuşulmaya başladı. Peki, Baklavaska nasıl yapılır?
Bu tatlının en büyük sırrı, dışını kaplayan beze (mereng) katmanıdır. Yumurta akı ve şekerden yapılan beze, kötü bir ısı iletkenidir. Bu özellik sayesinde beze, fırının yüksek ısısını içeri sızdırmadan dondurmanın etrafında hızla pişerek bir "yalıtım kalkanı" oluşturur. Tatlı fırından çıktığında, dondurma hala donmuş durumdayken, beze altın rengi ve çıtır bir dokuya sahip olur.
Adım 1: Kek ve Dondurma Temelini Hazırlama
Fırın tepsisine kek tabanı yerleştirilir.
Dondurmalar (genellikle üç farklı renk/aroma), katman katman veya bir kubbe şeklinde kekin üzerine yerleştirilir. Dondurmanın şeklini koruması için hızlı çalışmak önemlidir.
Hazırlanan dondurmalı kek tabanı, beze hazırlanana kadar derin dondurucuda iyice dondurulur. Dondurmanın tamamen sertleşmesi, fırın aşaması için hayati önem taşır.
Adım 2: Bezenin Hazırlanması (İtalyan Bezesi Yöntemi)
Şeker, su ile kaynatılarak yaklaşık 115-120 derece sıcaklığında şurup haline getirilir.
Yumurta akları ve krem tartar mikserde kar gibi olana kadar çırpılır.
Hazırlanan sıcak şurup, mikser çalışır durumdayken yavaşça yumurta aklarına eklenir.
Mikser, beze soğuyana kadar yüksek devirde çırpılmaya devam edilir. Soğuyan beze, parlak, sıkı ve stabil bir kıvam alacaktır.
Adım 3: Pişirme ve Servis
Dondurucudan çıkarılan dondurmalı kekin üzerine beze, bir spatula veya sıkma torbası yardımıyla dondurmanın hiçbir noktasını açıkta bırakmayacak şekilde kalınca ve eşit olarak kaplanır.
Tatlı, önceden çok yüksek sıcaklıkta (yaklaşık 200-250 derece) ısıtılmış fırına konur.
Tatlı, beze yüzeyi altın rengi kahverengi olana kadar, genellikle 3 ila 5 dakika gibi çok kısa bir süre pişirilir. Amaç dondurmayı eritmeyecek kadar hızlı olmaktır.
Fırından çıkarılan Baked Alaska, hemen servis edilmelidir.