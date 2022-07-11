Haberler Yaşam Haberleri 11 Temmuz Masterchef bugün var mı, neden yok? Masterchef hangi günler var? | TV8 YAYIN AKIŞI
Giriş Tarihi: 11.7.2022 16:36 Son Güncelleme: 11.7.2022 16:38

11 Temmuz Masterchef bugün var mı, neden yok? Masterchef hangi günler var? | TV8 YAYIN AKIŞI

Masterchef bugün var mı sorusu sürekli soruluyor. Survivor All Star’ın gece sonlanması ve Nisa’nın şampiyonluk ödülünü almasıyla birlikte yeni yayın dönemi başladı. Yazda başlayıp yılbaşına kadar devam edecek olan Masterchef bugün var mı, saat kaçta sorularını yöneltiliyor. TV8 bu sezonda da programlarıyla reytingde üstlerde olmak istiyor. Buna göre, Masterchef 2022 bugün var mı, saat kaçta? Detaylar haberimizde!

11 Temmuz Masterchef bugün var mı, neden yok? Masterchef hangi günler var? | TV8 YAYIN AKIŞI

Survivor bitti ve sırada Masterchef Türkiye var. Tv8 ekranları Survivor All Star'a Nisa'nın şampiyon olmasıyla veda etti ve ünlü yemek programı başladı. Mehmet – Danilo ve Somer şefin jüriliğini yaptığı Masterchef bugün var mı, saat kaçta soruları cevap bekliyor. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği program bu akşam yayına girecek. Peki, Masterchef bugün saat kaçta? İşte detaylar!

MASTERCHEF BUGÜN VAR MI?

Survivor All Star'ı Nisa'nın kazanmasıyla birlikte 6 aydan uzun süren maraton sona erdi ve geçtiğimiz hafta Masterchef başladı. TV8 ara vermeden Survivor bittiği gibi Masterchef Türkiye'yi yayına sokuyordu.

Araya bayramın girmesi sonucu bu hafta Masterchef yayında olmayacak.

MASTERCHEF 2022 SAAT KAÇTA?

Masterchef 2022 1 Temmuz saat 20.00'da ekranlarda yerini aldı. Bugün ve yarın Masterchef olmayacak.

Normalde; yeni bölümden önce saat 17.30'da geçen bölüm yayına giriyor.

MASTERCHEF HANGİ GÜNLER VAR 2022?

TV8 yayın akışına bakıldığında bu hafta sonu Masterchef Türkiye olmayacak.

MASTERCHEF 2022 JÜRİLERİ KİMLER?

Üç sezondur jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın yer aldığı MasterChef Türkiye aynı ekiple ekranda olacak. Mehmet Yalçınkaya, programdan çekileceği iddialarını yalanladı. Böylece bu sezon da üçlü birlikte yarışacak.

MASTERCHEF ESKİ ŞAMPİYONLARI KİMLER?

2018 şampiyonu: Uğur Kardaş

2019 şampiyonu: Cemre Uyanık

2020 şampiyonu: Serhat Doğramacı

2021 şampiyonu: Eren Kaşıkçı

ARKADAŞINA GÖNDER
11 Temmuz Masterchef bugün var mı, neden yok? Masterchef hangi günler var? | TV8 YAYIN AKIŞI
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA