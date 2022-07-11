11 Temmuz Masterchef bugün var mı, neden yok? Masterchef hangi günler var? | TV8 YAYIN AKIŞI

Survivor bitti ve sırada Masterchef Türkiye var. Tv8 ekranları Survivor All Star'a Nisa'nın şampiyon olmasıyla veda etti ve ünlü yemek programı başladı. Mehmet – Danilo ve Somer şefin jüriliğini yaptığı Masterchef bugün var mı, saat kaçta soruları cevap bekliyor. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği program bu akşam yayına girecek. Peki, Masterchef bugün saat kaçta? İşte detaylar!
Survivor All Star'ı Nisa'nın kazanmasıyla birlikte 6 aydan uzun süren maraton sona erdi ve geçtiğimiz hafta Masterchef başladı. TV8 ara vermeden Survivor bittiği gibi Masterchef Türkiye'yi yayına sokuyordu.
Araya bayramın girmesi sonucu bu hafta Masterchef yayında olmayacak.
TV8 yayın akışına bakıldığında bu hafta sonu Masterchef Türkiye olmayacak.
Üç sezondur jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın yer aldığı MasterChef Türkiye aynı ekiple ekranda olacak. Mehmet Yalçınkaya, programdan çekileceği iddialarını yalanladı. Böylece bu sezon da üçlü birlikte yarışacak.
2018 şampiyonu: Uğur Kardaş
2019 şampiyonu: Cemre Uyanık
2020 şampiyonu: Serhat Doğramacı
2021 şampiyonu: Eren Kaşıkçı