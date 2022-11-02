Haberler Yaşam Haberleri Masterchef bugün var mı yok mu? 2 Kasım 2022 bugün Masterchef neden yok?
Giriş Tarihi: 2.11.2022 16:30 Son Güncelleme: 2.11.2022 16:30

Masterchef bugün var mı yok mu? 2 Kasım 2022 bugün Masterchef neden yok?

Masterchef Türkiye her hafta heyecan dolu dakikalarıyla ekranları şenlendirmeye devam ediyor. Bugün TV yayın akışına bakan vatandaşların yemek programını görememesi üzerine “Masterchef bugün yok mu, neden yok?” sorularına yanıt aramaya başladılar. Yeni televizyon sezonuyla birlikte birçok dizi ve programın yayın tarihleri ve saatlerinin değiştiğini söylemekte yarar var. 2 Kasım 2022 Masterchef Türkiye, TV8 yayın akışında görünmüyor. Peki, Masterchef bugün yok mu? Bugün Masterchef neden yok? İşte detaylar…

Masterchef bugün var mı yok mu? 2 Kasım 2022 bugün Masterchef neden yok?

Masterchef bugün var mı yok mu sorusu, TV8 yayın akışına bakan program sevdalılarının akışta Masterchef'i görememesiyle aratılır oldu. Yeni yayın sezonu ile birçok dizi ekranlara gelip, birçok programın yayın tarihi de değişiyor. Peki, 2 Kasım 2022 Masterchef bugün yok mu? Bugün Masterchef neden yok? İşte detaylar…

MASTERCHEF BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

Haftanın neredeyse her günü ekranlarda olan televizyon programı Masterchef Türkiye, 2 Kasım 2022 tarihinde ekranlara gelmeyecek. TV8 yayın akışında Masterchef Türkiye yer almıyor.

Masterchef yerine, saat 20:00'da TV8'in yeni dizisi Tuzak 3. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Bu duruma göre MasterChef, bundan sonra çarşamba akşamları yayınlanmayacak.

TUZAK KONUSU

Tuzak, ailesinin kaderini değiştiren zengin ve güçlü bir aileden intikam almaya yemin etmiş bir adamın ve aynı zamanda bütün haksızlığa uğramış olanların intikamını alma hikayesidir. Yıllarca en ince detayına kadar çalışılarak yapılan yıkıcı intikam planının karşısında ise düşmanın zeki ve güçlü kızı olacaktır. Kimin kimi Tuzak'a düşüreceği ise bir bilmeceye dönüşecektir...

TV8 YAYIN AKIŞI (3 Kasım 2022)

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Tuzak

00:15 Tuzak

01:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Doya Doya Moda

05:00 Canım Annem

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Masterchef bugün var mı yok mu? 2 Kasım 2022 bugün Masterchef neden yok?
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