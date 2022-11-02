Masterchef bugün var mı yok mu sorusu, TV8 yayın akışına bakan program sevdalılarının akışta Masterchef'i görememesiyle aratılır oldu. Yeni yayın sezonu ile birçok dizi ekranlara gelip, birçok programın yayın tarihi de değişiyor. Peki, 2 Kasım 2022 Masterchef bugün yok mu? Bugün Masterchef neden yok? İşte detaylar…
Haftanın neredeyse her günü ekranlarda olan televizyon programı Masterchef Türkiye, 2 Kasım 2022 tarihinde ekranlara gelmeyecek. TV8 yayın akışında Masterchef Türkiye yer almıyor.
Tuzak, ailesinin kaderini değiştiren zengin ve güçlü bir aileden intikam almaya yemin etmiş bir adamın ve aynı zamanda bütün haksızlığa uğramış olanların intikamını alma hikayesidir. Yıllarca en ince detayına kadar çalışılarak yapılan yıkıcı intikam planının karşısında ise düşmanın zeki ve güçlü kızı olacaktır. Kimin kimi Tuzak'a düşüreceği ise bir bilmeceye dönüşecektir...
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Tuzak
00:15 Tuzak
01:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Doya Doya Moda
05:00 Canım Annem