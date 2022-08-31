Haberler Yaşam Haberleri MasterChef Burak kimdir? MasterChef yarışmacısı Burak Revanbahş kaç yaşında, nereli?
Giriş Tarihi: 31.8.2022 00:34 Son Güncelleme: 31.8.2022 00:34

MasterChef Burak kimdir? MasterChef yarışmacısı Burak Revanbahş kaç yaşında, nereli?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde eleme adayı seçilen Burak Revanbahş ile ilgili bilgiler yarışmanın takipçileri tarafından merak edilerek MasterChef Burak kimdir, kaç yaşında, nereli? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Merak konusu olan MasterChef Burak kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

MasterChef Burak kimdir? MasterChef yarışmacısı Burak Revanbahş kaç yaşında, nereli?

MasterChef Burak Revanbahş ile ilgili detaylar eleme potasına girmesi sonrasında merak edilerek MasterChef Burak kimdir, kaç yaşında, nereli? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

MASTERCHEF BURAK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

26 yaşındaki yarışmacı programa İstanbul'dan katılıyor. 4 senedir aşçılık yapan iddialı isim Etiler Otelcilik Turizm Meslek Lisesi mezunu. Lisenin ardından Yeditepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünden mezun olan yarışmacı yüksek lisans eğitimine devam ediyor.

2018 yılında üniversiteden mezun olan Revanbahş, yarışmaya şu sözlerle dahil olmuştu:

"Kazananlar bahane üretmez, bahane üretmeye değil kazanmaya geldim."

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MasterChef Burak kimdir? MasterChef yarışmacısı Burak Revanbahş kaç yaşında, nereli?
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