MasterChef Burak kimdir? MasterChef yarışmacısı Burak Revanbahş kaç yaşında, nereli?

MasterChef Burak Revanbahş ile ilgili detaylar eleme potasına girmesi sonrasında merak edilerek MasterChef Burak kimdir, kaç yaşında, nereli? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
26 yaşındaki yarışmacı programa İstanbul'dan katılıyor. 4 senedir aşçılık yapan iddialı isim Etiler Otelcilik Turizm Meslek Lisesi mezunu. Lisenin ardından Yeditepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünden mezun olan yarışmacı yüksek lisans eğitimine devam ediyor.
2018 yılında üniversiteden mezun olan Revanbahş, yarışmaya şu sözlerle dahil olmuştu:
"Kazananlar bahane üretmez, bahane üretmeye değil kazanmaya geldim."