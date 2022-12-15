Haberler Yaşam Haberleri MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? TV8 ile MasterChef eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 15.12.2022 00:18

MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? TV8 ile MasterChef eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye son bölümde mavi ve kırmızı takımlarda mücadele eden ana kadro yarışmacıları haftanın 2. dokunulmazlık oyunu mücadelesinde kozlarını paylaştı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında en başarılı yemekleri hazırlayan takım dokunulmazlığı kazanırken başarısı takım eleme adayı çıkardı. Yarışmaya ilişkin bilgileri merak edenler ise “MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?” sorularına yanıt arıyor. Merak konusu olan MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? TV8 ile 14 Eylül 2022 MasterChef eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde dokunulmazlık oyunu mücadelesi verildi. Zorlu oyunlarda takımlarına dokunulmazlık zırhını kazandırmak isteyen yarışmacılar tüm hünerlerini gösterirken yarışmaya ilişkin detayları merak eden izleyiciler ise "MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye son bölümde dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen isimlere ilişkin bilgiler şöyle;

MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? TV8 ile 14 Eylül 2022 MasterChef eleme adayı kim oldu?

14 Eylül 2022 Çarşamba günü MasterChef Türkiye yarışmasında haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde balık ürünleri hazırlayan mavi ve kırmızı takımlar dokunulmazlık zırhını kazanmak için tezgah başında tüm hünerlerini gösterdi.

MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? TV8 ile 14 Eylül 2022 MasterChef eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununda farklı farklı yemekler hazırlanması istendi. Kırmızı ve mavi takımlarda yer alan yarışmacıların yemek bazında yarıştığı oyun oldukça çekişmeli geçti.

MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? TV8 ile 14 Eylül 2022 MasterChef eleme adayı kim oldu?

Kritik dokunulmazlık oyununda Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin yarışmacılara verdiği sürenin dolmasıyla mavi ve kırmızı takımlar tek tek ürünlerini jüri şeflerin tadımına sundu.

MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? TV8 ile 14 Eylül 2022 MasterChef eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM – HANGİ TAKIM ALDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada jüri şeflerin tadım ve değerlendirmelerini tamamlamasının ardından en fazla başarılı ürünü çıkaran mavi takım dokunulmazlığın sahibi oldu.

MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? TV8 ile 14 Eylül 2022 MasterChef eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu için bir kez daha tezgah başına geçti. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Yağız oldu.

MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? TV8 ile 14 Eylül 2022 MasterChef eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef son bölümde bireysel dokunulmazlığı kazanan Yağız haftanın 3. eleme adayı olarak Fatma Nur'u seçti. Ardından takım içinde yapılan oylamayla haftanın ilk 4. eleme adayı Barış olarak belirlendi.

MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? TV8 ile 14 Eylül 2022 MasterChef eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF MAVİ TAKIM

BÜŞRA (Kaptan)
ÇAĞATAY
TAYFUN
GAMZE
KAAN
GÖRKEM
BURAK KAYA
SERPİLAY
BURAK

MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? TV8 ile 14 Eylül 2022 MasterChef eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

BARIŞ (Kaptan)
METİN
KIVANÇ
VURAL
YAĞIZ
ATİKE
MELİH
FATMA NUR

MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? TV8 ile 14 Eylül 2022 MasterChef eleme adayı kim oldu?

.

ARKADAŞINA GÖNDER
MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? TV8 ile MasterChef eleme adayı kim oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA