MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? TV8 ile MasterChef eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde dokunulmazlık oyunu mücadelesi verildi. Zorlu oyunlarda takımlarına dokunulmazlık zırhını kazandırmak isteyen yarışmacılar tüm hünerlerini gösterirken yarışmaya ilişkin detayları merak eden izleyiciler ise "MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı.
MasterChef Türkiye son bölümde dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen isimlere ilişkin bilgiler şöyle;
14 Eylül 2022 Çarşamba günü MasterChef Türkiye yarışmasında haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde balık ürünleri hazırlayan mavi ve kırmızı takımlar dokunulmazlık zırhını kazanmak için tezgah başında tüm hünerlerini gösterdi.
MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununda farklı farklı yemekler hazırlanması istendi. Kırmızı ve mavi takımlarda yer alan yarışmacıların yemek bazında yarıştığı oyun oldukça çekişmeli geçti.
TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada jüri şeflerin tadım ve değerlendirmelerini tamamlamasının ardından en fazla başarılı ürünü çıkaran mavi takım dokunulmazlığın sahibi oldu.
Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu için bir kez daha tezgah başına geçti. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Yağız oldu.
MasterChef son bölümde bireysel dokunulmazlığı kazanan Yağız haftanın 3. eleme adayı olarak Fatma Nur'u seçti. Ardından takım içinde yapılan oylamayla haftanın ilk 4. eleme adayı Barış olarak belirlendi.
BÜŞRA (Kaptan)
ÇAĞATAY
TAYFUN
GAMZE
KAAN
GÖRKEM
BURAK KAYA
SERPİLAY
BURAK
BARIŞ (Kaptan)
METİN
KIVANÇ
VURAL
YAĞIZ
ATİKE
MELİH
FATMA NUR