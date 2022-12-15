MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? TV8 ile MasterChef eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde dokunulmazlık oyunu mücadelesi verildi. Zorlu oyunlarda takımlarına dokunulmazlık zırhını kazandırmak isteyen yarışmacılar tüm hünerlerini gösterirken yarışmaya ilişkin detayları merak eden izleyiciler ise "MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye son bölümde dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen isimlere ilişkin bilgiler şöyle;