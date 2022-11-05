MasterChef dokunulmazlığı kim aldı, hangi takım kazandı? TV8 ile 5 Kasım 2022 MasterChef eleme adayları kimler oldu, hangi yarışmacılar?

MasterChef eleme adayları son dokunulmazlık ile belli oluyor. Pota netleşirken Yedikule'de mücadele veren iki takım kıyasıya mücadele etti. Jüri üyeleri, takım oyununun kazananını belirliyor ve kaybeden takım bireysel dokunulmazlık mücadelesi veriyor. 5 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu kim aldı, hangi takım kazandı sorusu yanıt arıyor. İşte, dokunulmazlığı alan takım ve MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte, yanıtlar…
MASTERCHEF ELEME ADAYI KİMLER OLDU, DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef Türkiye son bölümde eleme adayı seçilen isimler ve dokunulmazlık oyununu kazanan takım hakkında araştırmalar başladı.
MasterChef Türkiye'nin son bölümünde mavi ve kırmızı takımların arasında son dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin yemek bazında değerlendirdiği oyunda yemeklerde başarılı olan takım dokunulmazlığın sahibi oluyor.
MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme potası için masa başına geçti. Eleme adayı olan yeni isimler belli oluyor...
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?
BURAK KAYA
BÜŞRA
YAĞIZ
FATMA NUR
MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI
Görkem (Takım kaptanı)
Gamze
Büşra
Metin
Tolga
Ayaz
Burak Kaya