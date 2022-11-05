Haberler Yaşam Haberleri MasterChef dokunulmazlığı kim aldı, hangi takım kazandı? TV8 ile 5 Kasım 2022 MasterChef eleme adayları kimler oldu, hangi yarışmacılar?
Giriş Tarihi: 5.11.2022 23:57

MasterChef dokunulmazlığı kim aldı, hangi takım kazandı? TV8 ile 5 Kasım 2022 MasterChef eleme adayları kimler oldu, hangi yarışmacılar?

MasterChef son bölüm ile son dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Yeni bölüme özel Yedikule’de çekim yapan TV8’in yemek yarışmasında mavi takım ve kırmızı takım 3. Dokunulmazlık oyunu için yarıştı. Haftanın eleme adayları izleyenler tarafından sorgulanırken Danilo, Mehmet ve Somer Şef’in değerlendirmeleri kazanan ve elenen yarışmacıyı belirliyor. Peki, MasterChef dokunulmazlığı kim aldı, hangi takım kazandı? İşte, 5 Kasım 2022 MasterChef eleme adayları

MasterChef dokunulmazlığı kim aldı, hangi takım kazandı? TV8 ile 5 Kasım 2022 MasterChef eleme adayları kimler oldu, hangi yarışmacılar?

MasterChef eleme adayları son dokunulmazlık ile belli oluyor. Pota netleşirken Yedikule'de mücadele veren iki takım kıyasıya mücadele etti. Jüri üyeleri, takım oyununun kazananını belirliyor ve kaybeden takım bireysel dokunulmazlık mücadelesi veriyor. 5 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu kim aldı, hangi takım kazandı sorusu yanıt arıyor. İşte, dokunulmazlığı alan takım ve MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte, yanıtlar…

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİMLER OLDU, DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye son bölümde eleme adayı seçilen isimler ve dokunulmazlık oyununu kazanan takım hakkında araştırmalar başladı.

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde mavi ve kırmızı takımların arasında son dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin yemek bazında değerlendirdiği oyunda yemeklerde başarılı olan takım dokunulmazlığın sahibi oluyor.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, HANGİ TAKIM ALDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde en fazla başarılı ürünü hazırlayan takım MAVİ TAKIM oldu.

Bireysel dokunulmazlık için yarışa çıkan kırmızı takımda Burak günün dokunulmazı oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme potası için masa başına geçti. Eleme adayı olan yeni isimler belli oluyor...

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

BURAK KAYA

BÜŞRA

YAĞIZ

FATMA NUR

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

Görkem (Takım kaptanı)

Gamze

Büşra

Metin

Tolga

Ayaz

Burak Kaya

KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

Fatma Nur (Takım kaptanı)

Serpilay

Yağız

Barış

Kıvanç

Burak

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MasterChef dokunulmazlığı kim aldı, hangi takım kazandı? TV8 ile 5 Kasım 2022 MasterChef eleme adayları kimler oldu, hangi yarışmacılar?
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