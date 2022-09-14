MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 13 Eylül 2022 MasterChef eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye son bölümde geçtiğimiz gün belirlenen yeni kırmızı ve mavi takımlar arasında ilk dokunulmazlık mücadelesi yapıldı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri koltuğunda oturduğu yarışmada balık türleri üzerinden yapılan dokunulmazlık oyununda ne fazla sayıda başarılı ürün çıkaran takım dokunulmazlık zırhını alırken, başarısız takım eleme potasına 2 yarışmacısını gönderdi. Yarışmaya ilişkin son dakika detayları öğrenenler "MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" sorularına cevap arıyor.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı olan yarışmacılara ilişkin detaylar şöyle;