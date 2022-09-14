MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 13 Eylül 2022 MasterChef eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye son bölümde geçtiğimiz gün belirlenen yeni kırmızı ve mavi takımlar arasında ilk dokunulmazlık mücadelesi yapıldı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri koltuğunda oturduğu yarışmada balık türleri üzerinden yapılan dokunulmazlık oyununda ne fazla sayıda başarılı ürün çıkaran takım dokunulmazlık zırhını alırken, başarısız takım eleme potasına 2 yarışmacısını gönderdi. Yarışmaya ilişkin son dakika detayları öğrenenler "MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" sorularına cevap arıyor.
MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı olan yarışmacılara ilişkin detaylar şöyle;
13 Eylül 2022 Salı günü MasterChef Türkiye yarışmasında haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde balık ürünleri hazırlayan mavi ve kırmızı takımlar dokunulmazlık zırhını kazanmak için tezgah başında tüm hünerlerini gösterdi.
MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununda çeşitli balık türlerinden farklı farklı yemekler hazırlanması istendi. Kırmızı ve mavi takımlarda yer alan yarışmacıların yemek bazında düello usulü yarıştığı oyun oldukça çekişmeli geçti.
TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada jüri şeflerin tadım ve değerlendirmelerini tamamlamasının ardından en fazla başarılı ürünü çıkaran mavi takım dokunulmazlığın sahibi oldu.
Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu için bir kez daha tezgah başına geçti. Mehmet Şef'in hazırladığı Dana Ciğeri Ezmesi yemeğine en yakın hazırlayan isim Metin oldu ve bireysel dokunulmazlığı kazandı.
MasterChef son bölümde bireysel dokunulmazlığı kazanan Metin, ilk olarak Vural'ı eleme adayı seçerek potaya gönderdi. Ardından takım içinde yapılan oylamayla Atike'de aynı kaderi paylaşarak, haftanın ilk 2 eleme adayı arasında yer aldı.