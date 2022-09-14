Haberler Yaşam Haberleri MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 13 Eylül 2022 MasterChef eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 14.9.2022 00:54 Son Güncelleme: 14.9.2022 00:54

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 13 Eylül 2022 MasterChef eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde mavi ve kırmızı takımlar arasında haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı seçimi yapıldı. Deniz ürünler ve balık çeşitlerini Mehmet, Danilo ve Somer şefler liderliğinde hazırlayan takımlardan en başarılı ürünleri çıkaran takım dokunulmazlığı alırken başarısız takım 2 eleme adayı çıkardı. Detayları merak eden izleyiciler ise “MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?” sorularına cevap arıyor. İşte son dakika detaylar.

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 13 Eylül 2022 MasterChef eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye son bölümde geçtiğimiz gün belirlenen yeni kırmızı ve mavi takımlar arasında ilk dokunulmazlık mücadelesi yapıldı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri koltuğunda oturduğu yarışmada balık türleri üzerinden yapılan dokunulmazlık oyununda ne fazla sayıda başarılı ürün çıkaran takım dokunulmazlık zırhını alırken, başarısız takım eleme potasına 2 yarışmacısını gönderdi. Yarışmaya ilişkin son dakika detayları öğrenenler "MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" sorularına cevap arıyor.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı olan yarışmacılara ilişkin detaylar şöyle;

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 13 Eylül 2022 MasterChef eleme adayı kim oldu?

13 Eylül 2022 Salı günü MasterChef Türkiye yarışmasında haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde balık ürünleri hazırlayan mavi ve kırmızı takımlar dokunulmazlık zırhını kazanmak için tezgah başında tüm hünerlerini gösterdi.

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 13 Eylül 2022 MasterChef eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununda çeşitli balık türlerinden farklı farklı yemekler hazırlanması istendi. Kırmızı ve mavi takımlarda yer alan yarışmacıların yemek bazında düello usulü yarıştığı oyun oldukça çekişmeli geçti.

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 13 Eylül 2022 MasterChef eleme adayı kim oldu?

Kritik dokunulmazlık oyununda Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin yarışmacılara verdiği sürenin dolmasıyla mavi ve kırmızı takımlar tek tek ürünlerini jüri şeflerin tadımına sundu.

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 13 Eylül 2022 MasterChef eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM – HANGİ TAKIM ALDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada jüri şeflerin tadım ve değerlendirmelerini tamamlamasının ardından en fazla başarılı ürünü çıkaran mavi takım dokunulmazlığın sahibi oldu.

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 13 Eylül 2022 MasterChef eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu için bir kez daha tezgah başına geçti. Mehmet Şef'in hazırladığı Dana Ciğeri Ezmesi yemeğine en yakın hazırlayan isim Metin oldu ve bireysel dokunulmazlığı kazandı.

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 13 Eylül 2022 MasterChef eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef son bölümde bireysel dokunulmazlığı kazanan Metin, ilk olarak Vural'ı eleme adayı seçerek potaya gönderdi. Ardından takım içinde yapılan oylamayla Atike'de aynı kaderi paylaşarak, haftanın ilk 2 eleme adayı arasında yer aldı.

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 13 Eylül 2022 MasterChef eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF MAVİ TAKIM

  • BÜŞRA (Kaptan)
  • ÇAĞATAY
  • TAYFUN
  • GAMZE
  • KAAN
  • GÖRKEM
  • BURAK KAYA
  • SERPİLAY
  • BURAK
MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 13 Eylül 2022 MasterChef eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

  • BARIŞ (Kaptan)
  • METİN
  • KIVANÇ
  • VURAL
  • YAĞIZ
  • ATİKE
  • MELİH
  • FATMA NUR
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MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 13 Eylül 2022 MasterChef eleme adayı kim oldu?
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