Haberler Yaşam Haberleri MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU: 21 Kasım Masterchef'te eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 21.11.2025 21:21

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU: 21 Kasım Masterchef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye’de heyecan haftanın son takım oyunuyla devam ediyor. Mavi ve kırmızı takımlar, dördüncü dokunulmazlığı almak için Afrika mutfağından yemekler hazırlıyor. Bu bölümde yarışmada bir ilk yaşanıyor. Oyunda iki buton bulunuyor: Mavi buton bir yemeğin değerini 2 puana çıkarırken, sarı buton 10 dakikalık ek süre sağlıyor. Peki, “MasterChef’te dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?” İşte 21 Kasım Cuma gününün dokunulmazlık sonucu…

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU: 21 Kasım Masterchef’te eleme adayı kim oldu?

MasterChef'te dokunulmazlık oyunu için geri sayım sürüyor. Yeni bölümde yarışmacılar son takım oyununda üstünlük sağlamak için mücadele edecek. Bilindiği üzere üçüncü dokunulmazlığı kırmızı takım almış, mavi takımdan Furkan ve Hakan eleme potasına gitmişti. Peki, "MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte ayrıntılar…

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM ALDI?

MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık mücadelesi için nefesler tutuldu. Şeflerin puanlamalarıyla birlikte 4. dokunulmazlık oyununun kazananı bu akşamki bölüm sonunda netleşecek.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM ALDI?

Günün sonunda en iyi tabağı hazırlayan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın kazananı olacak.Henüz kazanan belli olmadı. Açıklanınca yer vereceğiz.

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Haftanın eleme potası henüz netleşmedi. Adaylar, takım içi oylamanın ardından ortaya çıkacak. Eleme potasına giren isimler açıklandığında tüm ayrıntıları sizlere aktaracağız.

MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?

MasterChef'te elenen son yarışmacı Eylül oldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU: 21 Kasım Masterchef'te eleme adayı kim oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz