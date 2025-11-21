MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU: 21 Kasım Masterchef’te eleme adayı kim oldu?

MasterChef'te dokunulmazlık oyunu için geri sayım sürüyor. Yeni bölümde yarışmacılar son takım oyununda üstünlük sağlamak için mücadele edecek. Bilindiği üzere üçüncü dokunulmazlığı kırmızı takım almış, mavi takımdan Furkan ve Hakan eleme potasına gitmişti. Peki, "MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte ayrıntılar…
MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık mücadelesi için nefesler tutuldu. Şeflerin puanlamalarıyla birlikte 4. dokunulmazlık oyununun kazananı bu akşamki bölüm sonunda netleşecek.
Haftanın eleme potası henüz netleşmedi. Adaylar, takım içi oylamanın ardından ortaya çıkacak. Eleme potasına giren isimler açıklandığında tüm ayrıntıları sizlere aktaracağız.
MasterChef'te elenen son yarışmacı Eylül oldu.