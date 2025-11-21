MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU: 21 Kasım Masterchef’te eleme adayı kim oldu?

MasterChef'te dokunulmazlık oyunu için geri sayım sürüyor. Yeni bölümde yarışmacılar son takım oyununda üstünlük sağlamak için mücadele edecek. Bilindiği üzere üçüncü dokunulmazlığı kırmızı takım almış, mavi takımdan Furkan ve Hakan eleme potasına gitmişti. Peki, "MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte ayrıntılar…