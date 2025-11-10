Haberler Yaşam Haberleri MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı, hangi takım? 10 Kasım 2025 MasterChef eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti?
Giriş Tarihi: 10.11.2025 21:51

MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı, hangi takım? 10 Kasım 2025 MasterChef eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti?

MasterChef Türkiye’nin yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı izleyicileri ekran başına kilitledi. Kırmızı ve mavi takım, jüri üyelerinden tam not almak için tüm hünerlerini ortaya koydu. Günün sonunda hangi takımın dokunulmazlığı kazanacağı ve hangi yarışmacıların potaya gideceği merak konusu oldu. İşte MasterChef’te son dokunulmazlık mücadelesine dair detaylar...

MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı, hangi takım? 10 Kasım 2025 MasterChef eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti?

MasterChef'te rekabet hız kesmeden sürüyor. 10 Kasım akşamı ekrana gelen bölümde takımlar mutfakta kıyasıya bir mücadeleye girdi. Dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazanacağı, bireysel dokunulmazlıkta kimin öne çıkacağı ve eleme potasına kimlerin gireceği izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyunu kazananı açıklandığında haberimize eklenecektir.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyunu sonrası eleme adayları netleşecek ve haberimize eklenecektir.

ARKADAŞINA GÖNDER
MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı, hangi takım? 10 Kasım 2025 MasterChef eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz