MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 30 Eylül MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

MasterChef Türkiye son bölümde mavi ve kırmızı takımlar arasında zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri koltuğunda oturduğu yarışmada en başarılı ürünleri çıkaranlar "MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor.
MasterChef Türkiye son bölümde eleme adayı seçilen isimler ve dokunulmazlığı kazanan takım detayları şöyle;
30 Eylül 2022 Cuma günü TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde mavi ve kırmızı takımlarda mücadele eden ana kadro yarışmacıları kritik dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi.
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde oynanan kritik dokunulmazlık oyununda mücadele eden yarışmacılar dokunulmazlık zırhının sahibi olmak için tezgah başında mücadele verdi.
Takım dokunulmazlık oyunu sonrasında oyunu kaybeden takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu mücadelesi verecek
Kazanan isim ilk eleme adayını seçerek potaya gönderecek. Eleme adayı seçimin ardından yine takım içerisinde yapılan eleme adayı oylaması sonrasında 2. eleme adayı da seçilerek potaya gönderilecek.