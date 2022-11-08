MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

MasterChef Türkiye son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde dokunulmazlık oyunu oynandı. Kırmızı ve mavi takımlar zorlu oyunda kıyasıya mücadele ederken en başarılı yemekleri çıkaran takım "MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi takım kazandı?" soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU, HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8 ile MasterChef eleme adayı olan isimler ve dokunulmazlığı kazanan takım bilgileri şöyle;