MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

MasterChef Türkiye son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde dokunulmazlık oyunu oynandı. Kırmızı ve mavi takımlar zorlu oyunda kıyasıya mücadele ederken en başarılı yemekleri çıkaran takım "MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi takım kazandı?" soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.
TV8 ile MasterChef eleme adayı olan isimler ve dokunulmazlığı kazanan takım bilgileri şöyle;
MasterChef Türkiye'nin son bölümünde mavi ve kırmızı takımların arasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin yemek bazında değerlendirdiği oyunda ne fazla başarılı yemeğe imza atan takım dokunulmazlığın sahibi oldu.
MasterChef Türkiye son bölümde dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım üyeleri arasında yapılan bireysel dokunulmazlık oyununda verilen ana ürünle en başarılı yemeği hazırlayan isim Kıvanç oldu ve bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.
Kritik bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan eleme adayı olarak seçerek potaya gönderdi.
Haftanın bir diğer eleme adayı ise kırmızı takımdan oldu.