Haberler Yaşam Haberleri MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
Giriş Tarihi: 8.11.2022 23:57 Son Güncelleme: 8.11.2022 23:59

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Zorlu oyunda yarışan mavi ve kırmızı takımlardan en başarılı ürünleri çıkaran, dokunulmazlık zırhını kazanırken kaybeden takım 2 yarışmacısını eleme potasına gönderdi. Yarışmanın son bölümüne ilişkin detayları merak edenler “MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi takım kazandı?” sorularına yanıt arıyor. TV8 ile MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi takım kazandı? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

MasterChef Türkiye son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde dokunulmazlık oyunu oynandı. Kırmızı ve mavi takımlar zorlu oyunda kıyasıya mücadele ederken en başarılı yemekleri çıkaran takım "MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi takım kazandı?" soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU, HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8 ile MasterChef eleme adayı olan isimler ve dokunulmazlığı kazanan takım bilgileri şöyle;



MasterChef Türkiye'nin son bölümünde mavi ve kırmızı takımların arasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin yemek bazında değerlendirdiği oyunda ne fazla başarılı yemeğe imza atan takım dokunulmazlığın sahibi oldu.



MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde en fazla başarılı ürünü hazırlayan mavi takım dokunulmazlık oyununu kazanan taraf oldu.



MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye son bölümde dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım üyeleri arasında yapılan bireysel dokunulmazlık oyununda verilen ana ürünle en başarılı yemeği hazırlayan isim Kıvanç oldu ve bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.



MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Kritik bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan eleme adayı olarak seçerek potaya gönderdi.



Haftanın bir diğer eleme adayı ise kırmızı takımdan oldu.



MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?



MASTERCHEF MAVİ TAKIM

  • FATMA NUR (Kaptan)
  • METİN
  • GAMZE
  • GÖRKEM
  • TOLGA
  • BURAK KAYA



MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

  • AYAZ (Kaptan)
  • BÜŞRA
  • YAĞIZ
  • KIVANÇ
  • BARIŞ
  • BURAK REVANBAHŞ
ARKADAŞINA GÖNDER
MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA