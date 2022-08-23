Masterchef elma dolması tarifi ve malzemeleri: 2022 Masterchef elma dolması nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir?

Elma dolması nasıl yapılır sorusu Masterchef izleyicileri tarafından sürekli olarak soruluyor. 23 Ağustos 2022 Masterchef elma dolması tarifi ile vatandaşlar yarın yemek masalarını farklı donatmak istiyor. Elma dolması püf noktaları sürekli dikkat çekmekte. Peki, elma dolması nasıl yapılır? İşte elma dolması tarifi ve detaylar.
ELMA DOLMASI MALZEMELERİ
6 tane elma
2 tane soğan
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı dolmalık fıstık
1 çay bardağı pirinç
1 tatlı kaşığı kuş üzümü
yarım su bardağı sıcak su
maydanoz
TARİFİ
Soğanları soyup robotton geçirin.
Zeytinyağını tencereye ekleyip ısıtın. Eklediğiniz dolmalık fıstık ve soğanı zeytinyağında kavurun.
Tencereye kuş üzümü, tuz, karabiber, dolma baharı katın; sıcak suyu da ekleyin ve karıştırın.
Birkaç dal aldığınız nane ve maydanozu ince ince kıyın ve tencereye ekleyin.
Toz şeker ve limon suyunu ayrı bir kapta karıştırın.
Elmaları soyun. Çekirdeklerini çıkarıp içlerini oyun.
Elmaları hazırladığınız pilav ile doldurun.
Elmaları yayvan bir tencereye dizin ve 1 çay bardağı kadar sıcak su ekleyerek pirinçler kısık ateşte yumuşayana denk pişirin.
Afiyet olsun.