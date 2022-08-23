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Giriş Tarihi: 23.8.2022 21:42

Masterchef elma dolması tarifi ve malzemeleri: 2022 Masterchef elma dolması nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir?

Masterchef elma dolması nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir sorusu seyirciler tarafından sürekli olarak soruluyor. TV8’in sevilen yarışması 2022 Masterchef ilk takım oyununda şefler yarışmacılara elma dolması malzemeleri verdi. Seyirciler elma dolması püf noktaları hakkında bilgiler aratıyor. Peki, Masterchef elma dolması nasıl yapılr? İşte elma dolması tarifi!

Masterchef elma dolması tarifi ve malzemeleri: 2022 Masterchef elma dolması nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir?

Elma dolması nasıl yapılır sorusu Masterchef izleyicileri tarafından sürekli olarak soruluyor. 23 Ağustos 2022 Masterchef elma dolması tarifi ile vatandaşlar yarın yemek masalarını farklı donatmak istiyor. Elma dolması püf noktaları sürekli dikkat çekmekte. Peki, elma dolması nasıl yapılır? İşte elma dolması tarifi ve detaylar.

ELMA DOLMASI MALZEMELERİ

6 tane elma

2 tane soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı dolmalık fıstık

1 çay bardağı pirinç

1 tatlı kaşığı kuş üzümü

yarım su bardağı sıcak su

maydanoz

nane

1 tutam dolma baharı

karabiber

1 tutam toz şeker

tuz

1 yemek kaşığı limon suyu

TARİFİ

Soğanları soyup robotton geçirin.

Zeytinyağını tencereye ekleyip ısıtın. Eklediğiniz dolmalık fıstık ve soğanı zeytinyağında kavurun.

Tencereye kuş üzümü, tuz, karabiber, dolma baharı katın; sıcak suyu da ekleyin ve karıştırın.

Birkaç dal aldığınız nane ve maydanozu ince ince kıyın ve tencereye ekleyin.

Toz şeker ve limon suyunu ayrı bir kapta karıştırın.

Elmaları soyun. Çekirdeklerini çıkarıp içlerini oyun.

Elmaları hazırladığınız pilav ile doldurun.

Elmaları yayvan bir tencereye dizin ve 1 çay bardağı kadar sıcak su ekleyerek pirinçler kısık ateşte yumuşayana denk pişirin.

Afiyet olsun.

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Masterchef elma dolması tarifi ve malzemeleri: 2022 Masterchef elma dolması nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir?
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