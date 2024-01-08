MasterChef Esra kimdir? 2023 MasterChef All Star şampiyonu Esra Tokelli kaç yaşında, nereli?

MasterChef Esra Tokelli, 2023 All Star sezonunun şampiyonu oldu. Bu gelişme sonrasında şampiyona ilişkin detayları öğrenmek isteyenler yoğun olarak MasterChef Esra kimdir, kaç yaşında, nereli? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalar yapıyor.

MASTERCHEF ESRA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Esra Tokelli 1979 yılında İstanbul'da doğdu. 45 yaşında aşçılık yapan Esra Tokelli yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Yemek yapmayı çok sevdiğini ve zamanının çoğunu mutfakta geçirdiğini belirten yarışmacı bu yüzden MasterChef'e katılmaya karar verdiğini belirtti.