MasterChef ilk finalisti kim olacak? Çağatay, Sezer, Özkan ve Hakan! 4 Aralık Masterchef’te final yarışı

TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan MasterChef Türkiye, final öncesi en kritik etaplarından birini yaşıyor. Dört ismin (Çağatay, Sezer, Özkan ve Hakan) ilk finalist olma mücadelesi, izleyicileri ekran başına kilitledi. Mehmet, Danilo ve Somer Şef'lerin yaratıcılık ve teknik ustalık gerektiren tabakları, adayların üzerindeki baskıyı artırdı. MasterChef'in ilk finalisti olmak, sadece final haftasına kalmak değil, aynı zamanda büyük kupaya bir adım daha yaklaşmak anlamına geliyor.