Haberler Yaşam Haberleri Masterchef kaptanlık oyunu kazandibi tarifi ve malzemeleri: Evde yapması kolay en güzel kazandibi nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir?
Giriş Tarihi: 12.9.2022 11:18

Masterchef kaptanlık oyunu kazandibi tarifi ve malzemeleri: Evde yapması kolay en güzel kazandibi nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir?

Masterchef Dilan elendi ve şimdi yeni hafta başlıyor. Kaptanlık oyununda kazandibi yapılacak. Vatandaşlar da evde yapması kolay kazandibi tarifi arıyor. Şefler, kazandibi malzemeleri verip en iyi kazandibi püf noktaları ile bu mükemmel tatlıyı yapacak yarışmacıyı arıyor. Peki, kazandibi nasıl yapılır? İşte en güzel kazandibi tarifi…

Masterchef kaptanlık oyunu kazandibi tarifi ve malzemeleri: Evde yapması kolay en güzel kazandibi nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir?

Masterchef kazandibi nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir sorusu yöneltiliyor. Bugün kaptanlık yarışı var ve kaptan olmak için yarışmacılar kazandibi malzemeleri ile en iyi kazandibi tarifi çıkarmaya hazırlanıyor. Peki, Masterchef kazandibi nasıl yapılır? İşte kazandibi tarifi ve püf noktaları hakkında detaylar..

KAZANDİBİ MALZEMELERİ

1 litre süt

1 çay bardağı pirinç unu

1 çay bardağı buğday nişastası

1 su bardağı şeker

Tepsiyi kaplamak için margarin ve pudra şekeri

KAZANDİBİ NASIL YAPILIR?

Her yemek yapımında olduğu gibi, kazandibi malzemelerimizi tezgahımıza koyalım ve ellerimizi güzelce yıkayalım.

Şimdi, kazandibi yapılışına geçebiliriz…

İlk olarak, tepsinin her tarafına margarin sürelim. Tepside margarin sürülmeyen bölüm kalmaması gerekiyor.

Bir süzgeç yardımıyla pudra şekerini tepsiye serpelim ve her tarafını güzelce kaplayalım.

Tenceremize kuru malzemeleri alalım.

Sütü yavaş yavaş olacak şekilde ilave edelim.

Orta ateşte sürekli pişirerek karıştıralım.

Fokurdamaya başladığı zaman altını kapatalım.

Muhallebiden iki veya üç kepçe alarak tepsiye dikkatlice dökelim.

Daha sonra, ocağımızın orta ateşli yerine alalım.

Üzerindeki muhallebiyi, bir spatula yardımıyla bir yerden bir yere alarak dibini yakalım.

Her tarafın eşit şekilde yandığından emin olalım.

Bundan sonra, tenceredeki muhallebiyi tekrardan ocağın üzerine alalım.

Tekrar kaynama olduktan sonra tepsiye dökelim.

Mutfak tezgahına soğuk su dökelim ya da çok ıslak bir havlunun üzerinde tepsiyi soğutalım.

Soğuma bitince spatula yardımıyla keselim.

Kestiğimiz ve rulo yapacağımız zaman spatulayı su ile iyice ıslatalım ve tabağa alarak servis yapalım.

Kazandibiniz hazır. Afiyet olsun.

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