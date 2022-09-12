Masterchef kaptanlık oyunu kazandibi tarifi ve malzemeleri: Evde yapması kolay en güzel kazandibi nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir?

Masterchef kazandibi nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir sorusu yöneltiliyor. Bugün kaptanlık yarışı var ve kaptan olmak için yarışmacılar kazandibi malzemeleri ile en iyi kazandibi tarifi çıkarmaya hazırlanıyor. Peki, Masterchef kazandibi nasıl yapılır? İşte kazandibi tarifi ve püf noktaları hakkında detaylar..
KAZANDİBİ MALZEMELERİ
1 litre süt
1 çay bardağı pirinç unu
1 çay bardağı buğday nişastası
1 su bardağı şeker
Tepsiyi kaplamak için margarin ve pudra şekeri
İlk olarak, tepsinin her tarafına margarin sürelim. Tepside margarin sürülmeyen bölüm kalmaması gerekiyor.
Bir süzgeç yardımıyla pudra şekerini tepsiye serpelim ve her tarafını güzelce kaplayalım.
Tenceremize kuru malzemeleri alalım.
Sütü yavaş yavaş olacak şekilde ilave edelim.
Orta ateşte sürekli pişirerek karıştıralım.
Fokurdamaya başladığı zaman altını kapatalım.
Muhallebiden iki veya üç kepçe alarak tepsiye dikkatlice dökelim.
Daha sonra, ocağımızın orta ateşli yerine alalım.
Üzerindeki muhallebiyi, bir spatula yardımıyla bir yerden bir yere alarak dibini yakalım.
Her tarafın eşit şekilde yandığından emin olalım.
Bundan sonra, tenceredeki muhallebiyi tekrardan ocağın üzerine alalım.
Tekrar kaynama olduktan sonra tepsiye dökelim.