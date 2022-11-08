MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 7 Kasım 2022 MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanları kimler oldu? İşte haftanın yeni takımları

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde yeni haftanın mavi ve kırmızı takım kaptanları ile takım üyeleri belli oldu. Bu haftanın mavi ve kırmızı takım üyeleri ile kaptanlarına ilişkin detayları öğrenmek isteyenler "MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı ve mavi takım kaptanları kimler oldu?" sorularına yanıt arıyor.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ile MasterChef kaptanlık oyununu kazanan isim ve tüm detaylar şöyle;