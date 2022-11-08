Haberler Yaşam Haberleri MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 7 Kasım 2022 MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanları kimler oldu? İşte haftanın yeni takımları
Giriş Tarihi: 8.11.2022 00:27 Son Güncelleme: 8.11.2022 00:27

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 7 Kasım 2022 MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanları kimler oldu? İşte haftanın yeni takımları

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde haftanın yeni mavi ve kırmızı takım kaptanları ile takım üyelerinin belli olduğu kritik kaptanlık oyunu oynandı. Zorlu oyunda ana kadro yarışmacılarının arasından en başarılı 2 yarışmacı yapılan düello sonucunda en başarılı isim mavi takım kaptanı oldu. MasterChef son bölüme ilişkin detayları öğrenmek isteyenler “MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı ve mavi takım kaptanları kimler oldu?” soruları üzerinden araştırma yapıyor. TV8 ile MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı ve mavi takım kaptanları kimler oldu? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 7 Kasım 2022 MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanları kimler oldu? İşte haftanın yeni takımları

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde yeni haftanın mavi ve kırmızı takım kaptanları ile takım üyeleri belli oldu. Bu haftanın mavi ve kırmızı takım üyeleri ile kaptanlarına ilişkin detayları öğrenmek isteyenler "MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı ve mavi takım kaptanları kimler oldu?" sorularına yanıt arıyor.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ile MasterChef kaptanlık oyununu kazanan isim ve tüm detaylar şöyle;



7 Kasım 2022 Pazartesi günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde mavi ve kırmızı takım kaptanları ile takım üyeleri belirlendi. Kaptanlık oyununda en başarılı ürünü ortaya çıkaran 2 isim arasında yapılan düello sonrasında en iyi İzmir Bombası tatlısını hazırlayan isim mavi takım kaptanı oldu.



MasterChef Türkiye son bölümde oynanan zorlu kaptanlık oyununda kazanan olmak isteyen ana kadro yarışmacıları zorlu oyun için tezgah başına geçerek mücadele verdi.



MASTERCHEF KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

TV8 ile MasterChef son bölümde kaptanlık oyununun ilk etabını Metin ve Fatma Nur kazandı. Zorlu oyunun ardından kaptanlık düellosu için tekrar tezgah başına geçen 2 isim en başarılı İzmir Bombası tatlısını yapmak için mücadele verdi. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin değerlendirmesi sonrasında kazanan isim Fatma Nur oldu.



MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef son bölümde kaptanlık düellosunu kazanan isim olan Fatma Nur aynı zamanda mavi takım kaptanlığını da kazanmış oldu.



MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Mavi takım kaptanı Fatma Nur, kırmızı takım kaptanlığına Ayaz'ı seçti.



MASTERCHEF YENİ TAKIMLAR NASIL, KİMLER VAR?

MasterChef son bölümde mavi takım kaptanı seçilen Fatma Nur ve kırmızı takım kaptanın Ayaz yaptıkları seçimlerle haftanın yeni kırmızı ve mavi takımlarını şöyle belirledi;



MASTERCHEF MAVİ TAKIM

  • FATMA NUR (Kaptan)
  • METİN
  • GAMZE
  • GÖRKEM
  • TOLGA
  • BURAK KAYA



MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

  • AYAZ (Kaptan)
  • BÜŞRA
  • YAĞIZ
  • KIVANÇ
  • BARIŞ
  • BURAK REVANBAHŞ
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MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 7 Kasım 2022 MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanları kimler oldu? İşte haftanın yeni takımları
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