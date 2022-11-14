Haberler Yaşam Haberleri MasterChef kim elendi, kim gitti, hangi yarışmacı? TV8 ile 13 Kasım 2022 MasterChef'te elenen yarışmacı belli oldu!
Giriş Tarihi: 14.11.2022 13:22 Son Güncelleme: 14.11.2022 13:22

MasterChef kim elendi, kim gitti, hangi yarışmacı? TV8 ile 13 Kasım 2022 MasterChef'te elenen yarışmacı belli oldu!

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye son bölümde hafta boyu oynanan dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı seçimleri sonrasında eleme potasına giren Burak Revanbahş, Barış, Görkem, Tolga, Büşra ve Yağız arasından birisi elenerek MasterChef’ten giden yarışmacı oldu. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde oynanan kritik 2 aşamalı eleme oyununda Burak Revanbahş, Barış, Görkem, Tolga, Büşra ve Yağız isimlerinden kim elendi merak edenler yoğun olarak “son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti, veda eden isim belli oldu mu?” sorularına cevap arıyor. TV8 ile son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

MasterChef kim elendi, kim gitti, hangi yarışmacı? TV8 ile 13 Kasım 2022 MasterChef’te elenen yarışmacı belli oldu!

TV8 ekranlarında 13 Kasım 2022 Pazar günü yayınlanan MasterChef son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde kritik eleme oyunları oynandı. Zorlu oyunda mücadele eden eleme adayları Burak Revanbahş, Barış, Görkem, Tolga, Büşra ve Yağız arasından birisi MasterChef'te elenerek şampiyonluk hayallerine veda etti. Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te bu hafta elenen yarışmacıyı öğrenmek isteyen izleyiciler yoğun olarak "son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti, veda eden isim belli oldu mu?" sorularına yanıt arıyor.

SON DAKİKA | MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

13 Kasım 2022 Pazar günü MasterChef'te elenen isim ve kritik eleme gecesine ilişkin son dakika bilgileri şöyle;



TV8 ekranlarında 13 Kasım 2022 Pazar günü Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde hafta boyu oynanan dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı oylamaları sonucunda potaya giren Burak Revanbahş, Barış, Görkem, Tolga, Büşra ve Yağız arasından birisi Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından elendi.



MasterChef Türkiye'nin en zorlu gecelerinden olan kritik eleme gecesinde Burak Revanbahş, Barış, Görkem, Tolga, Büşra ve Yağız elenmemek için 2 aşamalı eleme oyunlarında tezgah başına geçerek tüm hünerlerini gösterdi.



MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Dokunulmazlık oyunları ve eleme adayı seçimleri sonrasında bu haftanın eleme adayları şu isimler olmuştu;

  1. BURAK REVANBAHŞ
  2. BARIŞ
  3. GÖRKEM
  4. TOLGA
  5. BÜŞRA
  6. YAĞIZ



MASTERCHEF ELEME POTASINDAN KİMLER ÇIKTI?

Kritik eleme gecesinde, zorlu eleme oyununun ilk aşamasında Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde ne başarılı yemeği hazırlayan 3 yarışmacı eleme potasından kurtulmayı başararak bir hafta daha yarışmaya devam etme hakkına sahip oldu.



Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin tadım değerlendirmeleri sonrasında eleme potasından çıkan 3 yarışmacı Tolga, Büşra ve Yağız oldu.



MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Acun Ilıcalı yapımcılığında 13 Kasım 2022 Pazar günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde eleme potasından çıkmayı başaramayan Burak Revanbahş, Barış ve Görkem kritik eleme oyununun 2. aşaması için bir kez daha tezgah başına geçti.



MasterChef kim elendi? sorusunun yanıtı Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin TV8 ekranlarındaki tadım değerlendirmeleri sonrasında belli oldu. Bu hafta MasterChef'ten giden yarışmacı BURAK REVANBAHŞ oldu.



MASTERCHEF MAVİ TAKIM

  • FATMA NUR
  • METİN
  • GAMZE
  • GÖRKEM
  • TOLGA
  • BURAK KAYA



MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

  • GÖRKEM
  • BARIŞ
  • KIVANÇ
  • YAĞIZ
  • BÜŞRA
  • AYAZ
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MasterChef kim elendi, kim gitti, hangi yarışmacı? TV8 ile 13 Kasım 2022 MasterChef'te elenen yarışmacı belli oldu!
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