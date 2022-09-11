Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölüm, kritik eleme gecesine sahne oldu. Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunlarında takımları başarısız olan ve eleme potasına giren Vural, Burak, Melih, Yağız, Dilan, Serpilay arasından bugün oynanan eleme oyununda başarısız tabak çıkaran, bu hafta MasterChef'te elenen isim oldu. TV8 ekranlarından yarışmayı takip edenler detayları öğrenmek isteyerek "MasterChef kim elendi, kim gitti?" sorularına yanıt arıyor.
TV8 ile MasterChef kim elendi? sorusu yanıtları ve tüm son dakika bilgiler şöyle;
Acun Ilıcalı yapımcılığında 11 Eylül 2022 Pazar günü TV8 ekranlarında yayınlanan kritik MasterChef eleme gecesinde, geçtiğimiz hafta boyunca ana kadro yarışmacıları tarafından oynanan dokunulmazlık oyunlarında takımları kaybeden ve eleme adayı seçilerek potaya gönderilen Vural, Burak, Melih, Yağız, Dilan, Serpilay arasından birisi bu hafta MasterChef'e veda eden isim olacak.
TV8 ekranlarının uzun soluklu programı MasterChef son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde 2 aşamalı eleme oyunu oynandı. İlk oyunda başarılı olanlar eleme potasından çıkmaya hak kazanırken, başarısız olanlar 2. Ve son oyunda son şansını değerlendirmek için tezgah başına geçti
Kritik eleme gecesinde oynanan ilk eleme oyununda Maş Fasülyesi ana ürünüyle yaratıcılık yemeği yapılması istendi. Zor bir ana ürün olan Maş Fasülyesiyle en başarılı yaratıcılık yemeğini hazırlamak isteyen Vural, Burak, Melih, Yağız, Dilan, Serpilay, verilen süre içerisinde ana ürünü etkin şekilde kullanmak adına hünerlerini gösterdi.
MasterChef Türkiye'de geçtiğimiz hafta eleme potasına giren yarışmacılar şöyle;
Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde kritik eleme oyunlarının 2. Etabı devam ediyor. Eleme oyununun sona ermesi ve başarısız tabağa sahip ismin belli olmasının ardından tüm detaylar burada olacak.