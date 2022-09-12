Haberler Yaşam Haberleri MASTERCHEF KİM ELENDİ? | TV8 ile 11 Eylül 2022 MasterChef’te kim gitti, veda eden yarışmacı belli oldu mu? Kritik gecede şok eleme, kimse beklemiyordu!
Giriş Tarihi: 12.9.2022 04:30 Son Güncelleme: 12.9.2022 04:30

MASTERCHEF KİM ELENDİ? | TV8 ile 11 Eylül 2022 MasterChef’te kim gitti, veda eden yarışmacı belli oldu mu? Kritik gecede şok eleme, kimse beklemiyordu!

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında uzun yıllardır yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde mavi ve kırmızı takımlarda mücadele eden ana kadro yarışmacıları arasından seçilen Vural, Burak, Melih, Yağız, Dilan, Serpilay eleme adaylarından birisi Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde oynanan kritik eleme oyununda başarısız olarak MasterChef’e veda eden isim oldu. Bu son dakika gelişmesinin ardından detayları merak eden izleyiciler "MasterChef kim elendi, kim gitti?" sorularına cevap arıyor. TV8 ile "MasterChef kim elendi, kim gitti?" sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

MASTERCHEF KİM ELENDİ? | TV8 ile 11 Eylül MasterChef’te kim gitti, veda eden yarışmacı belli oldu mu? Kritik gecede şok eleme, kimse beklemiyordu!

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölüm, kritik eleme gecesine sahne oldu. Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunlarında takımları başarısız olan ve eleme potasına giren Vural, Burak, Melih, Yağız, Dilan, Serpilay arasından bugün oynanan eleme oyununda başarısız tabak çıkaran, bu hafta MasterChef'te elenen isim oldu. TV8 ekranlarından yarışmayı takip edenler detayları öğrenmek isteyerek "MasterChef kim elendi, kim gitti?" sorularına yanıt arıyor.

SON DAKİKA | MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

TV8 ile MasterChef kim elendi? sorusu yanıtları ve tüm son dakika bilgiler şöyle;

MASTERCHEF KİM ELENDİ? | TV8 ile 11 Eylül MasterChef’te kim gitti, veda eden yarışmacı belli oldu mu? Kritik gecede şok eleme, kimse beklemiyordu!

Acun Ilıcalı yapımcılığında 11 Eylül 2022 Pazar günü TV8 ekranlarında yayınlanan kritik MasterChef eleme gecesinde, geçtiğimiz hafta boyunca ana kadro yarışmacıları tarafından oynanan dokunulmazlık oyunlarında takımları kaybeden ve eleme adayı seçilerek potaya gönderilen Vural, Burak, Melih, Yağız, Dilan, Serpilay arasından birisi bu hafta MasterChef'e veda eden isim olacak.

MASTERCHEF KİM ELENDİ? | TV8 ile 11 Eylül MasterChef’te kim gitti, veda eden yarışmacı belli oldu mu? Kritik gecede şok eleme, kimse beklemiyordu!

TV8 ekranlarının uzun soluklu programı MasterChef son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde 2 aşamalı eleme oyunu oynandı. İlk oyunda başarılı olanlar eleme potasından çıkmaya hak kazanırken, başarısız olanlar 2. Ve son oyunda son şansını değerlendirmek için tezgah başına geçti

MASTERCHEF KİM ELENDİ? | TV8 ile 11 Eylül MasterChef’te kim gitti, veda eden yarışmacı belli oldu mu? Kritik gecede şok eleme, kimse beklemiyordu!

MASTERCHEF ELEME POTASINDAN KİMLER ÇIKTI?

Kritik eleme gecesinde oynanan ilk eleme oyununda Maş Fasülyesi ana ürünüyle yaratıcılık yemeği yapılması istendi. Zor bir ana ürün olan Maş Fasülyesiyle en başarılı yaratıcılık yemeğini hazırlamak isteyen Vural, Burak, Melih, Yağız, Dilan, Serpilay, verilen süre içerisinde ana ürünü etkin şekilde kullanmak adına hünerlerini gösterdi.

MASTERCHEF KİM ELENDİ? | TV8 ile 11 Eylül MasterChef’te kim gitti, veda eden yarışmacı belli oldu mu? Kritik gecede şok eleme, kimse beklemiyordu!

Mehmet, Danilo ve Somer şefler, ana kadro yarışmacılarına verdikleri sürenin dolmasının ardından hazırlanan yemekleri tek teke tadarak değerlendirdi ve en başarılı tabağı çıkaran isim Yağız oldu. Yağız'la birlikte Serpilay ve Burak başarılı yemekler çıkararak eleme potasından kurtuldu.

MASTERCHEF KİM ELENDİ? | TV8 ile 11 Eylül MasterChef’te kim gitti, veda eden yarışmacı belli oldu mu? Kritik gecede şok eleme, kimse beklemiyordu!

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef Türkiye'de geçtiğimiz hafta eleme potasına giren yarışmacılar şöyle;

  • VURAL
  • BURAK
  • MELİH
  • YAĞIZ
  • DİLAN
  • SERPİLAY
MASTERCHEF KİM ELENDİ? | TV8 ile 11 Eylül MasterChef’te kim gitti, veda eden yarışmacı belli oldu mu? Kritik gecede şok eleme, kimse beklemiyordu!

MASTERCHEF KİM GİTTİ?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde oynanan ilk eleme oyununda 3 yarışmacının elenmekten kurtulmasıyla, potadan çıkamayan Vural, Melih, Dilan yarışmacılar Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde son şans için bir kez daha tezgah başına geçti.

MASTERCHEF KİM ELENDİ? | TV8 ile 11 Eylül MasterChef’te kim gitti, veda eden yarışmacı belli oldu mu? Kritik gecede şok eleme, kimse beklemiyordu!

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde kritik eleme oyunlarının 2. etabında Danilo Şef'in hazırladığı ve zorlu teknikler barındıran imza yemeğine en az yakın yapan isim Dilan oldu ve MasterChef'e bu hafta veda eden yarışmacı oldu.

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MASTERCHEF KİM ELENDİ? | TV8 ile 11 Eylül MasterChef’te kim gitti, veda eden yarışmacı belli oldu mu? Kritik gecede şok eleme, kimse beklemiyordu!

MASTERCHEF MAVİ TAKIM

KAAN (Kaptan)
ÇAĞATAY
KIVANÇ
TAYFUN
GAMZE
GÖRKEM
BARIŞ
AYAZ
FATMA NUR

MASTERCHEF KİM ELENDİ? | TV8 ile 11 Eylül MasterChef’te kim gitti, veda eden yarışmacı belli oldu mu? Kritik gecede şok eleme, kimse beklemiyordu!

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

MELİH (Kaptan)
METİN
BÜŞRA
YAĞIZ
VURAL
SERPİLAY
BURAK KAYA
DİLAN
BURAK

MASTERCHEF KİM ELENDİ? | TV8 ile 11 Eylül MasterChef’te kim gitti, veda eden yarışmacı belli oldu mu? Kritik gecede şok eleme, kimse beklemiyordu!

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MASTERCHEF KİM ELENDİ? | TV8 ile 11 Eylül 2022 MasterChef’te kim gitti, veda eden yarışmacı belli oldu mu? Kritik gecede şok eleme, kimse beklemiyordu!
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