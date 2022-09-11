Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölüm, kritik eleme gecesine sahne oldu. Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunlarında takımları başarısız olan ve eleme potasına giren Vural, Burak, Melih, Yağız, Dilan, Serpilay arasından bugün oynanan eleme oyununda başarısız tabak çıkaran, bu hafta MasterChef'te elenen isim oldu. TV8 ekranlarından yarışmayı takip edenler detayları öğrenmek isteyerek "MasterChef kim elendi, kim gitti?" sorularına yanıt arıyor.

SON DAKİKA | MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

TV8 ile MasterChef kim elendi? sorusu yanıtları ve tüm son dakika bilgiler şöyle;