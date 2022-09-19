Haberler Yaşam Haberleri MasterChef kim elendi? TV8 ile 18 Eylül 2022 MasterChef kim gitti? Kritik eleme gecesinde...
Giriş Tarihi: 19.9.2022 00:15 Son Güncelleme: 19.9.2022 00:16

MasterChef kim elendi? TV8 ile 18 Eylül 2022 MasterChef kim gitti? Kritik eleme gecesinde...

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde ana kadroda yer alan ve mavi-kırmızı takımda yarışan eleme adayları Vural, Atike, Fatma Nur, Barış, Kıvanç ve Melih arasından birisi elenerek yarışmaya veda etti. Geçtiğimiz hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı seçimleri sonucunda eleme potasına giden Vural, Atike, Fatma Nur, Barış, Kıvanç ve Melih arasından Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin değerlendirmesi sonucu elenen yarışmacıyı öğrenmek isteyen izleyiciler son dakika "MasterChef kim elendi, kim gitti?" sorusuna yanıt arıyor. TV8 ile MasterChef kim elendi, kim gitti? sorularının cevapları ve son dakika ayrıntılar.

MasterChef kim elendi? TV8 ile 18 Eylül 2022 MasterChef kim gitti? Kritik eleme gecesinde...

MasterChef Türkiye yarışmasının 18 Eylül 2022 Pazar günü Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümünde ana kadroda mavi ve kırmızı takım üyesi olarak yarışan Vural, Atike, Fatma Nur, Barış, Kıvanç ve Melih arasından birisi şampiyonluk hayallerine veda ederek elendi. Jüriliğini Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin yaptığı MasterChef'ten elenen isimle ilgili olarak detayları öğrenmek isteyen izleyiciler son dakika "MasterChef kim elendi, kim gitti?" sorularına yanıt arıyor. Peki MasterChef kim elendi, kim gitti? Tüm detayları bu başlık altından öğrenebilirsiniz.

SON DAKİKA | MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

TV8 ile MasterChef'te elenen yarışmacı ve tüm son dakika ayrıntıları şu şekilde;



MasterChef Türkiye yarışmasının 2022 sezonunun 18 Eylül 2022 Pazar günü ekranlara gelen son bölümünde geçtiğimiz hafta boyunca Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde mavi ve kırmızı takımlar arasında oynanan dokunulmazlık ve eleme adayı oyunları sonrasında eleme potasına giden Vural, Atike, Fatma Nur, Barış, Kıvanç ve Melih arasından birisi MasterChef şampiyonu olma hayallerine veda etti.



TV8 ekranlarının ev sahipliğinde yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde eleme potasında yer alan yarışmacılar peynir çeşitleri adlı ürünle ortaya çıkaracakları en başarılı ve yaratıcı tabakla potadan kurtulacak ya da başarısız olarak 2. ve son eleme oyununa kalacak.



Kritik eleme gecesi oyunlarında peynir çeşitleri adlı ürünle yaratıcı ve başarılı bir yemek ortaya koymak, Mehmet, Danilo ve Somer şeflerden tam not alarak eleme potasından kurtulmak isteyen eleme adayları sürenin başlamasıyla birlikte tezgah başında tüm hünerlerini ortaya koydu.



MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef Türkiye'nin en son yayınlanan bölümünde eleme adayı olan 6 yarışmacı şöyle;

  • VURAL
  • ATİKE
  • FATMA NUR
  • BARIŞ;
  • KIVANÇ
  • MELİH



MASTERCHEF ELEME POTASINDAN KİMLER ÇIKTI?

Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde oynanan MasterChef Türkiye eleme gecesi ilk tur oyununda peynir çeşitleri ile ürün hazırlayan eleme adayları tabaklarını jüri şeflerin tadım ve değerlendirmesine sundu.



MasterChef eleme gecesinin bu kritik noktasında tüm ürünleri tek tek tadan jüri şefler eleme potasından çıkan isimler Kıvanç, Atike ve Vural oldu.



MASTERCHEF 2. ELEME OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan kritik eleme oyunu mücadelesinde Somer Şef tarafından hazırlanan tabağa en yakın tabak hazırlayan isimler 2. turda kazanarak bir hafta daha MasterChef Türkiye'de yarışmaya hak kazandı. Kazanan isim ise Fatma Nur oldu.



MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında 18 Eylül 2022 Pazar günü ekranlara gelen MasterChef son bölümde potada yer alan yarışmacılar arasından Melih oldu ve MasterChef'e veda etti.



MASTERCHEF MAVİ TAKIM

BÜŞRA (Kaptan)
ÇAĞATAY
TAYFUN
GAMZE
KAAN
GÖRKEM
BURAK KAYA
SERPİLAY
BURAK



MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

BARIŞ (Kaptan)
METİN
KIVANÇ
VURAL
YAĞIZ
ATİKE
MELİH
FATMA NUR

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MasterChef kim elendi? TV8 ile 18 Eylül 2022 MasterChef kim gitti? Kritik eleme gecesinde...
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