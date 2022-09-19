MasterChef Türkiye yarışmasının 18 Eylül 2022 Pazar günü Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümünde ana kadroda mavi ve kırmızı takım üyesi olarak yarışan Vural, Atike, Fatma Nur, Barış, Kıvanç ve Melih arasından birisi şampiyonluk hayallerine veda ederek elendi. Jüriliğini Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin yaptığı MasterChef'ten elenen isimle ilgili olarak detayları öğrenmek isteyen izleyiciler son dakika "MasterChef kim elendi, kim gitti?" sorularına yanıt arıyor. Peki MasterChef kim elendi, kim gitti? Tüm detayları bu başlık altından öğrenebilirsiniz.

SON DAKİKA | MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

TV8 ile MasterChef'te elenen yarışmacı ve tüm son dakika ayrıntıları şu şekilde;