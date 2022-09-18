MasterChef Türkiye yarışmasının 18 Eylül 2022 Pazar günü Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümünde ana kadroda mavi ve kırmızı takım üyesi olarak yarışan Vural, Atike, Fatma Nur, Barış, Kıvanç ve Melih arasından birisi şampiyonluk hayallerine veda ederek elendi. Jüriliğini Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin yaptığı MasterChef'ten elenen isimle ilgili olarak detayları öğrenmek isteyen izleyiciler son dakika "MasterChef kim elendi, kim gitti?" sorularına yanıt arıyor. Peki MasterChef kim elendi, kim gitti? Tüm detayları bu başlık altından öğrenebilirsiniz.
TV8 ile MasterChef'te elenen yarışmacı ve tüm son dakika ayrıntıları şu şekilde;
MasterChef Türkiye yarışmasının 2022 sezonunun 18 Eylül 2022 Pazar günü ekranlara gelen son bölümünde geçtiğimiz hafta boyunca Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde mavi ve kırmızı takımlar arasında oynanan dokunulmazlık ve eleme adayı oyunları sonrasında eleme potasına giden Vural, Atike, Fatma Nur, Barış, Kıvanç ve Melih arasından birisi MasterChef şampiyonu olma hayallerine veda etti.
Kritik eleme gecesi oyunlarında peynir çeşitleri adlı ürünle yaratıcı ve başarılı bir yemek ortaya koymak, Mehmet, Danilo ve Somer şeflerden tam not alarak eleme potasından kurtulmak isteyen eleme adayları sürenin başlamasıyla birlikte tezgah başında tüm hünerlerini ortaya koydu.
MasterChef Türkiye'nin en son yayınlanan bölümünde eleme adayı olan 6 yarışmacı şöyle;
Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde oynanan MasterChef Türkiye eleme gecesi ilk tur oyununda peynir çeşitleri ile ürün hazırlayan eleme adayları tabaklarını jüri şeflerin tadım ve değerlendirmesine sundu.
MasterChef eleme gecesinin bu kritik noktasında tüm ürünleri tek tek tadan jüri şefler eleme potasından çıkan isimler Kıvanç, Atike ve Vural oldu.
TV8 ekranlarında yayınlanan kritik eleme oyunu mücadelesinde 2. turda kazanan ve bir hafta daha MasterChef Türkiye'de yarışmaya hak kazanan isimler az sonra belli olacak.
Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında 18 Eylül 2022 Pazar günü ekranlara gelen MasterChef son bölümde potada yer alan Fatma Nur, Barış ve Melih isimlerinden birisi 2. tur oyununun ardından belli olacak. Bu hafta MasterChef'e veda eden isim belli olduğunda tüm detaylar burada olacak.