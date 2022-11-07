TV8 ekranlarında 6 Kasım 2022 Pazar günü yayınlanan MasterChef son bölüm, kritik eleme gecesine sahne oldu. Zorlu mücadelede kırmızı ve mavi takımlar arasında oynanan dokunulmazlık oyunlarında takım olarak başarısız olan ve eleme adayı seçilen Burak Kaya, Büşra, Yağız, Fatma Nur, Serpilay, Barış elenmemek için kozlarını paylaştı. 2 aşamalı kritik eleme oyunlarında başarısız olan Burak Kaya, Büşra, Yağız, Fatma Nur, Serpilay, Barış arasından birisi MasterChef'ten elenen isim oldu. MasterChef son bölümde elenen ismi merak edenler ise "son dakika masterchef kim elendi, kim gitti?" sorularıyla araştırmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

"MasterChef kim elendi?" sorusu yanıtları ve son dakika detaylar şöyle;