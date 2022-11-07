MASTERCHEF KİM ELENDİ?

TV8 ekranlarında 6 Kasım 2022 Pazar günü yayınlanan MasterChef son bölüm, kritik eleme gecesine sahne oldu. Zorlu mücadelede kırmızı ve mavi takımlar arasında oynanan dokunulmazlık oyunlarında takım olarak başarısız olan ve eleme adayı seçilen Burak Kaya, Büşra, Yağız, Fatma Nur, Serpilay, Barış elenmemek için kozlarını paylaştı. 2 aşamalı kritik eleme oyunlarında başarısız olan Burak Kaya, Büşra, Yağız, Fatma Nur, Serpilay, Barış arasından birisi MasterChef'ten elenen isim oldu. MasterChef son bölümde elenen ismi merak edenler ise "son dakika masterchef kim elendi, kim gitti?" sorularıyla araştırmalarına devam ediyor.
"MasterChef kim elendi?" sorusu yanıtları ve son dakika detaylar şöyle;
6 Kasım 2022 Pazar günü Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasının son bölümüne kritik eleme oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde zorlu yemeklerin yapıldığı eleme gecesinde eleme adayları Burak Kaya, Büşra, Yağız, Fatma Nur, Serpilay, Barış arasından başarılı olamayan isim bu hafta MasterChef'te elenen yarışmacı oldu.
TV8 ekranlarında oynanan kritik eleme oyununda verilen süre sonunda hazırlanan yemekler jüri şeflerin tadım değerlendirmesine sunuldu ve tadımın yapılmasının ardından potadan çıkmaya hak kazanan - elenmekten kurtulan yarışmacılar belli oldu.
Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin tadım değerlendirmesi sonrasında eleme adayları Burak Kaya, Büşra, Yağız, Fatma Nur, Serpilay, Barış arasından en başarılı ürünleri çıkaran isimler Burak Kaya, Fatma Nur, Büşra oldular ve elenmekten kurtuldular.
MasterChef son bölümde oynanan kritik eleme oyunu ilk etabında Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından başarılı bulunmayan isimler Serpilay, Yağız ve Barış oldu. Bu 3 isim kritik eleme oyununun 2. etabı için tekrar tezgah başına geçti.
Kritik eleme gecesinde oynanan 2. etap oyunun Mehmet şef tarafından hazırlanan "Ellilik" adlı zorlu yemeğin eleme adayları tarafından hazırlanması istendi. Serpilay, Yağız ve Barış kendilerine verilen süre içerisinde yemeği hazırlayarak jüri Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin tadımına sundu.
Acun Ilıcalı yapımcılığında 6 Kasım 2022 Pazar günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef son bölümde kritik 2. Eleme oyununda Serpilay, Yağız ve Barış Mehmet Şef'in imza yemeğini en başarılı şekilde hazırlamak için mücadele verdi. Yemeği en başarılı hazırlayan isim Yağız oldu ve elenmekten kurtuldu.
MasterChef'te elenen isim ise yemeği en başarısız yapan SERPİLAY oldu ve şampiyonluk hayallerine veda etti.