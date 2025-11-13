MasterChef kim kazandı? 13 Kasım Perşembe MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık mücadelesi bu hafta da nefesleri kesti. 13 Kasım Perşembe akşamı oynanan oyun sonrası kazanan ve eleme adayı olan isimler izleyiciler tarafından araştırılıyor. Yarışmacıların performansları ve jüri kararlarıyla belirlenen son durum, MasterChef takipçilerini ekrana kilitledi.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda 3. dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.