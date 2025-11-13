MasterChef kim kazandı? 13 Kasım Perşembe MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık mücadelesi bu hafta da nefesleri kesti. 13 Kasım Perşembe akşamı oynanan oyun sonrası kazanan ve eleme adayı olan isimler izleyiciler tarafından araştırılıyor. Yarışmacıların performansları ve jüri kararlarıyla belirlenen son durum, MasterChef takipçilerini ekrana kilitledi.
MasterChef'te haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda 3. dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.
Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.