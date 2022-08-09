Haberler Yaşam Haberleri MasterChef kim kazandı? 8 Ağustos MasterChef ana kadroya kim girdi, önlüğü kim aldı? İşte o isim
Giriş Tarihi: 9.8.2022 00:12 Son Güncelleme: 9.8.2022 00:12

MasterChef kim kazandı? 8 Ağustos MasterChef ana kadroya kim girdi, önlüğü kim aldı? İşte o isim

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı MasterChef Türkiye son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde, yarışmacılar ana kadro mücadelesi vererek ilk önlüğü almak için tezgah başında hünerlerini gösterdi. Ceviz ana ürünüyle yaptıkları ürünleri jüri şeflerin tadımına sunan yarışmacılardan birisi daha ana kadroya girme hakkı kazanarak önlüğü almaya hak kazandı. Yarışmanın yakın takipçileri detayları merak ederek “MasterChef kim kazandı, ana kadroya kim girdi, önlüğü kim aldı?” sorularına yanıt aramaya devam ediyor. TV8 ile MasterChef kim kazandı, ana kadroya kim girdi, önlüğü kim aldı? sorularının yanıtları ve tüm son dakika bilgiler.

MasterChef kim kazandı? 8 Ağustos MasterChef ana kadroya kim girdi, önlüğü kim aldı? İşte o isim

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde final turu yarışmacıları arasında Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüri üyeliğinde ana kadro ve önlük alma mücadelesi yaşandı. Yarışmacıların tezgah başındaki zorlu mücadelesinde ana kadroya girerek önlüğü alan isim yarışmayı izleyenler tarafından merak edilerek "MasterChef kim kazandı, ana kadroya kim girdi, önlüğü kim aldı?" soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

SON DAKİKA | MASTERCHEF KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ, ÖNLÜĞÜ KİM ALDI?

TV8 ile Masterchef ana kadroya giren ve önlüğü alan isimle ilgili detaylar şöyle;



2022 MasterChef Türkiye son bölümde final turunda mücadele eden yarışmacılar arasında ana kadroya girebilmek adına kıyasıya mücadele yaşandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde gerçekleşen zorlu oyunlarda yarışmacılar tezgah başında tüm hünerlerini gösterdi.



MASTERCHEF KİM KAZANDI?

Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin seçtiği ceviz ana ürünüyle yarışmacılardan hazırlamalarını istediği ürün için tezgah başına geçti ve en başarılı ürünü ortaya koymak için mücadele verdi.



Kritik ana kadro mücadelesinde final turu yarışmacılarının ceviz ana ürünüyle hazırladıkları yemekleri Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin tadımına sunması sonrasında günün kazanan ismi belli oldu.



MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ, ÖNLÜĞÜ KİM ALDI?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan 2022 MasterChef Türkiye yarışmasında Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde yapılan zorlu oyunlarda hazırlanan ürünlerin tadımının yapılmasının ardından en başarılı yemeğe imza atan Büşra ana kadroya girerek önlüğü almaya hak kazandı.


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MasterChef kim kazandı? 8 Ağustos MasterChef ana kadroya kim girdi, önlüğü kim aldı? İşte o isim
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