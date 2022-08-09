Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde final turu yarışmacıları arasında Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüri üyeliğinde ana kadro ve önlük alma mücadelesi yaşandı. Yarışmacıların tezgah başındaki zorlu mücadelesinde ana kadroya girerek önlüğü alan isim yarışmayı izleyenler tarafından merak edilerek "MasterChef kim kazandı, ana kadroya kim girdi, önlüğü kim aldı?" soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

SON DAKİKA | MASTERCHEF KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ, ÖNLÜĞÜ KİM ALDI?

TV8 ile Masterchef ana kadroya giren ve önlüğü alan isimle ilgili detaylar şöyle;