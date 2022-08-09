Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde final turu yarışmacıları arasında Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüri üyeliğinde ana kadro ve önlük alma mücadelesi yaşandı. Yarışmacıların tezgah başındaki zorlu mücadelesinde ana kadroya girerek önlüğü alan isim yarışmayı izleyenler tarafından merak edilerek "MasterChef kim kazandı, ana kadroya kim girdi, önlüğü kim aldı?" soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
TV8 ile Masterchef ana kadroya giren ve önlüğü alan isimle ilgili detaylar şöyle;
2022 MasterChef Türkiye son bölümde final turunda mücadele eden yarışmacılar arasında ana kadroya girebilmek adına kıyasıya mücadele yaşandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde gerçekleşen zorlu oyunlarda yarışmacılar tezgah başında tüm hünerlerini gösterdi.
Kritik ana kadro mücadelesinde final turu yarışmacılarının ceviz ana ürünüyle hazırladıkları yemekleri Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin tadımına sunması sonrasında günün kazanan ismi belli oldu.
Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan 2022 MasterChef Türkiye yarışmasında Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde yapılan zorlu oyunlarda hazırlanan ürünlerin tadımının yapılmasının ardından en başarılı yemeğe imza atan Büşra ana kadroya girerek önlüğü almaya hak kazandı.
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