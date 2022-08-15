MasterChef Türkiye'nin TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümünde final turuna kalan yarışmacılar arasında uzun soluklu yarışmanın yedek kadrosuna kalacak yarışmacılar arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından seçilen ana ürünle hazırladıkları ürünlerde başarılı olan 2 kişi yarışmanın yedek kadrosuna dahil olmaya hak kazandı. Öte yandan yarışmayı takip eden izleyiciler "MasterChef kim kazandı, ana kadroya - yedeklere kim girdi, önlüğü hangi yarışmacı aldı?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

SON DAKİKA | MASTERCHEF KİM KAZANDI, YEDEKLERE KİM GİRDİ?

MasterChef yedeklere kalan yarışmacılar ve tüm detaylar şöyle;