MasterChef Türkiye'nin TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümünde final turuna kalan yarışmacılar arasında uzun soluklu yarışmanın yedek kadrosuna kalacak yarışmacılar arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından seçilen ana ürünle hazırladıkları ürünlerde başarılı olan 2 kişi yarışmanın yedek kadrosuna dahil olmaya hak kazandı. Öte yandan yarışmayı takip eden izleyiciler "MasterChef kim kazandı, ana kadroya - yedeklere kim girdi, önlüğü hangi yarışmacı aldı?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.
MasterChef yedeklere kalan yarışmacılar ve tüm detaylar şöyle;
14 Ağustos 2022 Pazar günü Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma MasterChef Türkiye son bölümde yedek yarışmacıların belirleneceği zorlu oyunlara sahne oldu.
TV8 ekranlarında 14 Ağustos tarihinde yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasında koruk ana ürünüyle en başarılı yemeği hazırlayan isimler Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından şöyle belirlendi;
1- AYŞEGÜL
2- ŞULE
Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasında ana kadro mücadelesi 15 Ağustos akşamı yapılacak 2 etaplı oyunla devam edecek.