Haberler Yaşam Haberleri MasterChef kim kazandı? TV8 ile 14 Ağustos MasterChef ana kadroya - yedeklere kim girdi, önlüğü hangi yarışmacı aldı?
Giriş Tarihi: 15.8.2022 00:16 Son Güncelleme: 15.8.2022 00:16

MasterChef kim kazandı? TV8 ile 14 Ağustos MasterChef ana kadroya - yedeklere kim girdi, önlüğü hangi yarışmacı aldı?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde final turu yarışmacıları arasında ana kadro mücadelesi yaşandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin seçtiği koruk ürünüyle en başarılı ürünü alan yarışmacılar yedeklere kalmayı başarırken yarışmayı takip edenler detayları öğrenme isteyerek “MasterChef kim kazandı, ana kadroya - yedeklere kim girdi, önlüğü hangi yarışmacı aldı?” şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor. İşte son dakika detayları.

MasterChef kim kazandı? TV8 ile 14 Ağustos MasterChef ana kadroya - yedeklere kim girdi, önlüğü hangi yarışmacı aldı?

MasterChef Türkiye'nin TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümünde final turuna kalan yarışmacılar arasında uzun soluklu yarışmanın yedek kadrosuna kalacak yarışmacılar arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından seçilen ana ürünle hazırladıkları ürünlerde başarılı olan 2 kişi yarışmanın yedek kadrosuna dahil olmaya hak kazandı. Öte yandan yarışmayı takip eden izleyiciler "MasterChef kim kazandı, ana kadroya - yedeklere kim girdi, önlüğü hangi yarışmacı aldı?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

SON DAKİKA | MASTERCHEF KİM KAZANDI, YEDEKLERE KİM GİRDİ?

MasterChef yedeklere kalan yarışmacılar ve tüm detaylar şöyle;

MasterChef kim kazandı? TV8 ile 14 Ağustos MasterChef ana kadroya - yedeklere kim girdi, önlüğü hangi yarışmacı aldı?

14 Ağustos 2022 Pazar günü Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma MasterChef Türkiye son bölümde yedek yarışmacıların belirleneceği zorlu oyunlara sahne oldu.

MasterChef kim kazandı? TV8 ile 14 Ağustos MasterChef ana kadroya - yedeklere kim girdi, önlüğü hangi yarışmacı aldı?

Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından belirlenen yemeği ilk etapta en başarılı yapan isimler 2. Etapta verilecek ana ürünle ne başarılı yemeği ortaya çıkararak yedeklere girme hakkı elde etti.

MasterChef kim kazandı? TV8 ile 14 Ağustos MasterChef ana kadroya - yedeklere kim girdi, önlüğü hangi yarışmacı aldı?

Koruk ana ürünüyle hazırladıkları ürünleri Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin tadımına sunan yarışmacılardan ikisi en başarılı yemeğe imza atarak yedeklere kalma hakkına sahip oldu.

MasterChef kim kazandı? TV8 ile 14 Ağustos MasterChef ana kadroya - yedeklere kim girdi, önlüğü hangi yarışmacı aldı?

MASTERCHEF YEDEKLERE KİMLER KALDI?

TV8 ekranlarında 14 Ağustos tarihinde yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasında koruk ana ürünüyle en başarılı yemeği hazırlayan isimler Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından şöyle belirlendi;

1- AYŞEGÜL

2- ŞULE

MasterChef kim kazandı? TV8 ile 14 Ağustos MasterChef ana kadroya - yedeklere kim girdi, önlüğü hangi yarışmacı aldı?

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ-ÖNLÜĞÜ KİM ALDI?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasında ana kadro mücadelesi 15 Ağustos akşamı yapılacak 2 etaplı oyunla devam edecek.

MasterChef kim kazandı? TV8 ile 14 Ağustos MasterChef ana kadroya - yedeklere kim girdi, önlüğü hangi yarışmacı aldı?

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MasterChef kim kazandı? TV8 ile 14 Ağustos MasterChef ana kadroya - yedeklere kim girdi, önlüğü hangi yarışmacı aldı?
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