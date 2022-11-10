MasterChef kim kazandı? TV8 ile 9 Eylül 2022 MasterChef masterclass’ı kim, hangi yarışmacı kazandı, ödülü kim aldı?

MasterChef Türkiye son bölümde ana kadro yarışmacıları arasında masterclass ödül oyunu mücadelesi gerçekleşti. TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümde Mehmet Şef tarafından eğitim verilmesi sonrasına yarışmacılar ödül oyununda kozlarını paylaştı. Yarışmayı takip eden izleyiciler ise detayları öğrenmek isteyerek "MasterChef kim kazandı, ödülü kim aldı?" sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.
MasterChef Türkiye son bölümde masterclass ödül oyununu kazanan yarışmacı ve tüm detaylar şöyle;
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef son bölümde Mehmet Şef tarafından kendi restoranının mutfağında masterclass eğitimi verildi.
Masterclass eğitiminde pek çok önemli noktaya değinen şeflerden bilgiler edinen yarışmacılar uygulama amaçlı olarak ödül oyununda tezgah başına geçerek ödülün sahibi olmak için hünerlerini gösterdi.
Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde oynanan MasterChef masterclass oyununda verilen süre sonunda kazanan isim belirlendi.
MasterChef son bölümde oynanan masterclass oyununu en başarılı ürünü çıkaran Gamze kazandı.
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