Haberler Yaşam Haberleri MasterChef kim kazandı?5 Ekim MasterChef mavi takım kaptan kim oldu, yeni takımlar nasıl oluştu?
Giriş Tarihi: 5.10.2025 22:00 Son Güncelleme: 5.10.2025 22:01

MasterChef kim kazandı?5 Ekim MasterChef mavi takım kaptan kim oldu, yeni takımlar nasıl oluştu?

MasterChef Türkiye’de 5 Ekim 2025 akşamı, yarışmacılar arasında kıyasıya bir kaptanlık mücadelesi yaşandı. Bu özel bölümde, en iyi hamburgeri hazırlayan takım kaptanı olarak belirlenecek. Peki, 5 Ekim MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, haftanın takımları nasıl şekillendi? İşte, detaylar...

MasterChef kim kazandı?5 Ekim MasterChef mavi takım kaptan kim oldu, yeni takımlar nasıl oluştu?

MasterChef Türkiye'nin 5 Ekim 2025 bölümünde, yarışmacılar hem lezzet hem de strateji konusunda sınav verdi. Hamburger yapma yarışında en başarılı tabağı hazırlayan isim, mavi takım kaptanı olarak haftaya damgasını vuracak. Peki, MasterChef kim kazandı, mavi takım kaptan kim oldu? 5 Ekim MasterChef takımlar nasıl oluştu?

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Şeflerin titiz değerlendirmesi sonucu açıklanan mavi takım kaptanı henüz belli olmadı.

MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI KİM?

MasterChef Türkiye'de mavi takım yarışmacıları henüz belli olmadı.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI KİM?

5 Ekim Pazar günü yayınlanacak MasterChef Türkiye'de mavi takım kaptanının belli olmasının ardından kırmızı takım yarışmacıları da netleşecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
MasterChef kim kazandı?5 Ekim MasterChef mavi takım kaptan kim oldu, yeni takımlar nasıl oluştu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz