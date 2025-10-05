MasterChef kim kazandı?5 Ekim MasterChef mavi takım kaptan kim oldu, yeni takımlar nasıl oluştu?

MasterChef Türkiye'nin 5 Ekim 2025 bölümünde, yarışmacılar hem lezzet hem de strateji konusunda sınav verdi. Hamburger yapma yarışında en başarılı tabağı hazırlayan isim, mavi takım kaptanı olarak haftaya damgasını vuracak. Peki, MasterChef kim kazandı, mavi takım kaptan kim oldu? 5 Ekim MasterChef takımlar nasıl oluştu?