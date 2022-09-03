Masterchef kuru dolma tarihi: 3 Eylül 2022 Masterchef Kuru dolma nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Kuru dolma tarifi Masterchef yeni bölümü ile birlikte arama geçmişlerindeki yerini aldı. Yedeklerden ana kadroya geçiş yapacak bir isim daha bugünkü bölümde belli olacak. Kuru patlıcan dolması tarifi ve yapılışı sorgulanmaya başladı. Şefler en güzel Kuru dolma tarifi kullanan yarışmacıyı seçecek. Peki, Masterchef kuru dolma nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktaları neler? İşte o tarif…
KURU PATLICAN DOLMASI MALZEMELERİ
1. Patlıcan kurusu
İç harcı için malzemeler
2. Kuzu kaburga kıyma
3. Baldo pirinç
4. Sumak
5. Kırmızı toz biber
6. Beyaz soğan
7. Ayçiçek yağı
8. Nar ekşisi
9. Sarımsak
10. Maydanoz
11. Domates salca
12. Biber salça
13. Acı biber salca
14. Kuru nane
15. Tuz
16. Karabiber
Suyu için malzemeler
1. Domates salçası
2. Tuz
3. Karabiber
4. Kırmızı toz biber
5. Nane
6. Sumak
Özerine sosu için malzemeler
1. Biber salçası
2. Ayçiçek yağı
3. Sarımsak
4. Limon
5. Sumak
6. Kuru nane
7. Tuz
KURU PATLICAN DOLMASI NASIL YAPILIR?
1. Kuru patlıcanlarınızı ipten çıkartıp suda nazikçe yıkayınız, sonrasında sirkeli suda 10- 15 dakika bekletin.
2. Sirkeli suyu süzdükten sonra soğuk su koyduğunuz tencereyi ocağa alın ve patlıcanları o şekilde haşlamaya başlayın. Kaynar su kullanmayınız,
3. 10 dakika boyunca haşlamaya bırakın.
4. Pirinçleri yıkayıp su içinde bekletin, soğanları küçük küpler halinde doğrayın.
5. Bir kap içinde kıymayı, doğranmış soğanları, 23 yemek kaşığı nar ekşisini, 1 yemek kaşığı domates salçasını, tuz, karabiber, nane ve suyunu süzdüğünüz pirinçleri ekleyiniz ve bir kaşık yardımı ile karıştırınız.
6. Süresi dolan patlıcanların suyunu süzün ve soğuk su ile şoklayın ve soğuk su içinde bir süre bırakın.
7. Bu arada sosunu hazırlamaya başlayabilirsiniz. Ocağa aldığınız bir sos tenceresine 2 yemek kaşığı zeytinyağını ekleyin ve 1 yemek kaşığı biber veya domates salçasını kavurun. 2 su bardağı suyu ekleyin. 1 yemek kaşığı sumak ve 1 çay kaşığı tuzu da ekleyin. Kaynamaya bırakın
8. Patlıcanların suyunu süzün ve içlerini doldurmaya başlayın. Tencereye dizerken bir patlıcanın ağız kısmına diğer patlıcanın dip kısmı denk gelecek şekilde dizin. Yani ağız kısımlarının kapalı olması sağlanacak.
9. Tencereye dizdiğiniz patlıcanların üzerine pişerken kalkıp açılmaması için bir tabak koyun ve kaynatmış olduğunuz sosu patlıcanların üzerine yavaşça dökün.
10. İlk 5 dakika altını orta ateşte sonraki 40 dakika kısık ateşte pişirin.
11. Altını kapattıktan sonra vaktiniz var ise 1520 dakika daha bekletin. Sonrasında servis edin.