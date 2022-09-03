Masterchef kuru dolma tarihi: 3 Eylül 2022 Masterchef Kuru dolma nasıl yapılır, malzemeleri neler?

6. Süresi dolan patlıcanların suyunu süzün ve soğuk su ile şoklayın ve soğuk su içinde bir süre bırakın.

7. Bu arada sosunu hazırlamaya başlayabilirsiniz. Ocağa aldığınız bir sos tenceresine 2 yemek kaşığı zeytinyağını ekleyin ve 1 yemek kaşığı biber veya domates salçasını kavurun. 2 su bardağı suyu ekleyin. 1 yemek kaşığı sumak ve 1 çay kaşığı tuzu da ekleyin. Kaynamaya bırakın

8. Patlıcanların suyunu süzün ve içlerini doldurmaya başlayın. Tencereye dizerken bir patlıcanın ağız kısmına diğer patlıcanın dip kısmı denk gelecek şekilde dizin. Yani ağız kısımlarının kapalı olması sağlanacak.

9. Tencereye dizdiğiniz patlıcanların üzerine pişerken kalkıp açılmaması için bir tabak koyun ve kaynatmış olduğunuz sosu patlıcanların üzerine yavaşça dökün.

10. İlk 5 dakika altını orta ateşte sonraki 40 dakika kısık ateşte pişirin.

11. Altını kapattıktan sonra vaktiniz var ise 1520 dakika daha bekletin. Sonrasında servis edin.