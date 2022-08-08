Masterchef Melih Berkay Gündüz kimdir? MasterChef’te ana kadro yarışmacısı Umut kaç yaşında, nereli?

Melih Berkay Gündüz hayatı, dün akşam yedekten ana kadroya girmesiyle merak konusu oldu. Masterchef Melih Berkay Gündüz, 21 yaşında. Melih, yarışmaya Karabük'ten katılıyor. Geçtiğimiz yıl da MasterChef'e katılan Melih bu sene de ana kadroya girmek için yarıştı ve 6. olarak girdi. İşte Melih Berkay Gündüz hayatı

MASTERCHEF 2022 MELİH BERKAY GÜNDÜZ KİMDİR?

Masterchef Melih Berkay Gündüz, 21 yaşında. Melih, yarışmaya Karabük'ten katılıyor. Geçtiğimiz yıl da MasterChef'e katılan Melih bu sene de ana kadroya girmek için kıyasıya mücadele vererek önlüğü almayı başardı.