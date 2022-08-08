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Giriş Tarihi: 8.8.2022 10:39

Masterchef Melih Berkay Gündüz kimdir? MasterChef'te ana kadro yarışmacısı Umut kaç yaşında, nereli?

MasterChef Türkiye'de dün akşam final heyecanı izleyiciyle buluştu. Final turu sonrasında son önlüğün sahibi Melih oldu. Masterchef 2022 ana kadrosu şekilleniyor ve bir süre daha eleme turları böyle devam edecek. Jüriden geçer not alarak ana kadroya yedekten giren isim ise Umut oldu. Peki Masterchef Melih Berkay Gündüz kimdir? MasterChef'te ana kadro yarışmacısı Umut kaç yaşında, nereli?

Masterchef Melih Berkay Gündüz kimdir? MasterChef’te ana kadro yarışmacısı Umut kaç yaşında, nereli?

Melih Berkay Gündüz hayatı, dün akşam yedekten ana kadroya girmesiyle merak konusu oldu. Masterchef Melih Berkay Gündüz, 21 yaşında. Melih, yarışmaya Karabük'ten katılıyor. Geçtiğimiz yıl da MasterChef'e katılan Melih bu sene de ana kadroya girmek için yarıştı ve 6. olarak girdi. İşte Melih Berkay Gündüz hayatı

MASTERCHEF 2022 MELİH BERKAY GÜNDÜZ KİMDİR?

Masterchef Melih Berkay Gündüz, 21 yaşında. Melih, yarışmaya Karabük'ten katılıyor. Geçtiğimiz yıl da MasterChef'e katılan Melih bu sene de ana kadroya girmek için kıyasıya mücadele vererek önlüğü almayı başardı.

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Masterchef Melih Berkay Gündüz kimdir? MasterChef'te ana kadro yarışmacısı Umut kaç yaşında, nereli?
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