Haberler Yaşam Haberleri MasterChef Melih kimdir? MasterChef yarışmacısı Melih Berkay Gündüz kaç yaşında, nereli?
Giriş Tarihi: 19.9.2022 00:27 Son Güncelleme: 19.9.2022 00:27

MasterChef Melih kimdir? MasterChef yarışmacısı Melih Berkay Gündüz kaç yaşında, nereli?

MasterChef Türkiye son bölümde elenerek yarışmaya veda eden Melih Berkay Gündüz ile ilgili detaylar merak edilerek “MasterChef Melih kimdir, kaç yaşında, nereli?” şeklindeki sorulara yanıt arıyor. Merak konusu olan MasterChef Melih kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

MasterChef Melih kimdir? MasterChef yarışmacısı Melih Berkay Gündüz kaç yaşında, nereli?

MasterChef Melih kimdir? sorusunun yanıtları merak konusu olarak MasterChef Melih kimdir, kaç yaşında, nereli? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor.

MASTERCHEF MELİH KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

MasterChef Türkiye Melih Berkay Gündüz, Karabük doğumlu. 23 yaşında olan Melih Berkay Gündüz, aşçılık mesleğine 14 yaşındayken ufak bir esnaf lokantasında garson olarak başladı.

Sonrasında Mengen Aşçılar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ni kazanarak, buradaki eğitimini tamamladı. MasterChef Türkiye Melih Berkay Gündüz'ün 7 yıllık bir mutfak tecrübesi bulunuyor.

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MasterChef Melih kimdir? MasterChef yarışmacısı Melih Berkay Gündüz kaç yaşında, nereli?
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