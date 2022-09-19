MasterChef Melih kimdir? MasterChef yarışmacısı Melih Berkay Gündüz kaç yaşında, nereli?

MasterChef Melih kimdir? sorusunun yanıtları merak konusu olarak MasterChef Melih kimdir, kaç yaşında, nereli? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor.
MasterChef Türkiye Melih Berkay Gündüz, Karabük doğumlu. 23 yaşında olan Melih Berkay Gündüz, aşçılık mesleğine 14 yaşındayken ufak bir esnaf lokantasında garson olarak başladı.
Sonrasında Mengen Aşçılar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ni kazanarak, buradaki eğitimini tamamladı. MasterChef Türkiye Melih Berkay Gündüz'ün 7 yıllık bir mutfak tecrübesi bulunuyor.