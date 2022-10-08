Haberler Yaşam Haberleri Masterchef ödülü oyununu hangi yarışmacı kazandı? 8 Ekim 2022 TV8 Masterchef ödül oyununu kim kazandı, ödül ne?
Giriş Tarihi: 8.10.2022 21:51 Son Güncelleme: 8.10.2022 21:51

Masterchef ödülü oyununu hangi yarışmacı kazandı? 8 Ekim 2022 TV8 Masterchef ödül oyununu kim kazandı, ödül ne?

TV8 ekranlarında devam eden uzun soluklu program Masterchef Türkiye, ödül oyunu ile devam ediyor. Survivor gibi her hafta bir kez ödül oyunu yapılıyor. Vatandaşlar, Masterchef ödül ne, Masterchef ödül oyununu kim kazandı sorusuna yanıt arayacaklar. Peki, 8 Ekim 2022 Masterchef ödülü ne? Masterchef ödül oyununu kim kazandı? İşte detaylar…

Masterchef ödülü oyununu hangi yarışmacı kazandı? 8 Ekim 2022 TV8 Masterchef ödül oyununu kim kazandı, ödül ne?

Masterchef ana kadro en sonunda tam olarak şekillendi ve elenenlerin yerine kimse yedeklerden kadroya dahil olmayacak, Bunun yerine, cumartesi günleri Masterchef ödül oyunu oynanacak. Kazananlar, ödüle sahip olacak. Vatandaşlar da bu sebeple Masterchef ödülü kim kazandı, Masterchef ödül ne sorusuna yanıt arıyor. İşte 8 Ekim 2022 Masterchef ödül oyunu hakkında detaylar...

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef ödül oyununu kim kazandı henüz belli değil. Belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.

MASTERCHEF ÖDÜLÜ NE OLDU?

MasterChef'te ödülü kazanan yarışmacı dışında, büyük ödül de merak konusudur. Ödül oyunu kazanan takımdan üç yarışmacı aileleri ile kahvaltı yapacak.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Metin

Tolga

Gamze

Tayfun

Burak Revanbahş

Şule

MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

Mavi Takım

Çağatay (Kaptan), Büşra, Metin, Burak Kaya, Atike, Yağız, Tolga, Serpilay, Fatma Nur

Kırmızı Takım

Burak (Kaptan), Gamze, Tayfun, Görkem, Kıvanç, Barış, Ayaz, Şule

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Masterchef ödülü oyununu hangi yarışmacı kazandı? 8 Ekim 2022 TV8 Masterchef ödül oyununu kim kazandı, ödül ne?
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