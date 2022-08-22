Haberler Yaşam Haberleri MasterChef Onur kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? MasterChef Onur Biçim ne iş yapıyor?
Giriş Tarihi: 22.8.2022 15:47 Son Güncelleme: 22.8.2022 15:48

MasterChef Onur kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? MasterChef Onur Biçim ne iş yapıyor?

Ekranların uzun soluklu yarışma programı MasterChef 2022’de ana kadro heyecanı bu akşam başlıyor. 18 yarışmacının alındığı yarışmada ana kadro ilk kez bu akşam yarışacak. Program öncesi son 18’e kalmayı başaran yarışmacıların hayatı merak konusu oluyor. Peki, MasterChef 2022’de üçüncü önlüğün sahibi olan MasterChef Onur kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Onur Biçim ne iş yapıyor?

MasterChef Onur kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? MasterChef Onur Biçim ne iş yapıyor?

MasterChef 2022'de ana kadro tamamlandı. 18 yarışmacının yer aldığı ana kadroda ilk bölüm heyecanı bugün yaşanacak. Bu noktada, MasterChef 2022'nin iddialı isimlerinden Onur Biçim'in hayatı merak ediliyor. Peki, MasterChef 2022'de üçüncü önlüğün sahibi olan MasterChef Onur kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Onur Biçim ne iş yapıyor?

MASTERCHEF ONUR BİÇİM KİMDİR?

24 yaşındaki Onur, yarışmaya Antalya'dan katıldı. Aslen Diyarbakırlı olan Onur, uzun zamandır aşçılık mesleğiyle uğraşıyor. 14 yaşından beri mutfakta olduğunu söyleyen Onur, hiçbir eğitim almadan alaylı olarak meslekte yükselmiş. Daha önce otellerde çalışan Onur, şuan Antalya'da bir restoranda çalışıyor. Masterchef'in hayatı için bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Onur, oldukça iddialı bir yarışmacı.

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MasterChef Onur kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? MasterChef Onur Biçim ne iş yapıyor?
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