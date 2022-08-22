MasterChef Onur kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? MasterChef Onur Biçim ne iş yapıyor?

MASTERCHEF ONUR BİÇİM KİMDİR?

24 yaşındaki Onur, yarışmaya Antalya'dan katıldı. Aslen Diyarbakırlı olan Onur, uzun zamandır aşçılık mesleğiyle uğraşıyor. 14 yaşından beri mutfakta olduğunu söyleyen Onur, hiçbir eğitim almadan alaylı olarak meslekte yükselmiş. Daha önce otellerde çalışan Onur, şuan Antalya'da bir restoranda çalışıyor. Masterchef'in hayatı için bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Onur, oldukça iddialı bir yarışmacı.