MasterChef Onur kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? MasterChef Onur Biçim ne iş yapıyor?

MasterChef 2022'de ana kadro tamamlandı. 18 yarışmacının yer aldığı ana kadroda ilk bölüm heyecanı bugün yaşanacak. Bu noktada, MasterChef 2022'nin iddialı isimlerinden Onur Biçim'in hayatı merak ediliyor. Peki, MasterChef 2022'de üçüncü önlüğün sahibi olan MasterChef Onur kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Onur Biçim ne iş yapıyor?
24 yaşındaki Onur, yarışmaya Antalya'dan katıldı. Aslen Diyarbakırlı olan Onur, uzun zamandır aşçılık mesleğiyle uğraşıyor. 14 yaşından beri mutfakta olduğunu söyleyen Onur, hiçbir eğitim almadan alaylı olarak meslekte yükselmiş. Daha önce otellerde çalışan Onur, şuan Antalya'da bir restoranda çalışıyor. Masterchef'in hayatı için bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Onur, oldukça iddialı bir yarışmacı.