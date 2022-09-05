Haberler Yaşam Haberleri MasterChef Onur kimdir? MasterChef ana kadro yarışmacısı Onur Biçim kaç yaşında, nereli?
Giriş Tarihi: 5.9.2022 00:32 Son Güncelleme: 5.9.2022 00:32

MasterChef Onur kimdir? MasterChef ana kadro yarışmacısı Onur Biçim kaç yaşında, nereli?

MasterChef son bölümde elenen MasterChef Onur Biçim ile ilgili detaylar merak edilerek MasterChef Onur kimdir, kaç yaşında, nereli? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Merak konusu olan MasterChef Onur kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

MasterChef Onur kimdir? MasterChef ana kadro yarışmacısı Onur Biçim kaç yaşında, nereli?

MasterChef Onur Biçim kimdir? sorusu son bölümde elenerek yarışmaya veda etmesi sonrasında merak edilerek araştırılmaya yoğun olarak devam ediliyor.

MASTERCHEF ONUR KİMDİR?

24 yaşındaki Onur, yarışmaya Antalya'dan katıldı. Aslen Diyarbakırlı olan Onur, uzun zamandır aşçılık mesleğiyle uğraşıyor. 14 yaşından beri mutfakta olduğunu söyleyen Onur, hiçbir eğitim almadan alaylı olarak meslekte yükselmiş. Daha önce otellerde çalışan Onur, şuan Antalya'da bir restoranda çalışıyor. Masterchef'in hayatı için bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Onur, oldukça iddialı bir yarışmacı.

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MasterChef Onur kimdir? MasterChef ana kadro yarışmacısı Onur Biçim kaç yaşında, nereli?
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