Masterchef finali kim kazandı, şampiyon kim oldu soruları programın sıkı takipçileri tarafından yanıt arıyor. Büyük ödül MG E –HS için Metin ve Kıvanç canla başla savaşırken, 3 etaplı 2022 MasterChef Türkiye finali büyük rekabeti ortaya çıkardı. Dünya ve Türkiye mutfağındaki hünerlerini sergilemeye çalışan Kıvanç ve Metin, Masterchef 2022 şampiyonu olmak için ellerinden geleni yaptı. Peki, Masterchef şampiyonu kim oldu? Masterchef büyük ödülü kim kazandı? İşte detaylar…
MASTERCHEF ŞAMPİYONU BELLİ OLDU!
10 Ocak 2023 Salı günü TV8 canlı yayınında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan 2022 MasterChef Türkiye finali, MasterChef Kıvanç ve Metin arasındaki kıran kırana mücadeleye sahne oldu. Zorlu final gecesinde oynanan kritik oyunlarda en yüksek puana ulaşan yarışmacı 2022 MasterChef şampiyonu olarak önemli bir prestij ve büyük ödülün sahibi oldu.
TV8 canlı yayında gerçekleştirilen MasterChef final oyununda, sezon boyunca oynanan dokunulmazlık, bireysel dokunulmazlık ve eleme oyunlarından başarıyla çıkan MasterChef Metin Yavuz ve Kıvanç Karadeniz, sezon şampiyonu olmak için Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde belirlenen ürünlerle 3 ayrı yemek yaparak en yüksek puanı elde etmeye çalıştı.
MASTERCHEF FİNALİ İLK ETABI KİM KAZANDI?
Kritik MasterChef final oyunlarının ilk etabında finalistler Kıvanç ve Metin, tezgah başına geçerek 3 yemeklik Türk Mutfağı menüsüyle ilk ve belki de en önemli ilk aşama yemeğini hazırlamak için jüri şeflerin verdiği süre içerisinde çalışmaya başladı. Süre sonunda Mehmet Danilo ve Somer şefler tadım değerlendirmesi yaparak yarışmacılara ilk puanlarını verdi.
Masterchef finali 1. oyun puanları şöyle;
KIVANÇ: 20
METİN: 18
Bu sonuçla final oyununun ilk etabını 20 puanla Kıvanç kazanmış oldu.
MASTERCHEF FİNAL OYUNU İKİNCİ ETABI KİM KAZANDI?
MasterChef Kıvanç ve Metin arasında oynanan kritik final oyununda ilk etabın sona ermesinin ardından sıra 2. etaba ve 3 yemeklik Dünya Mutfağı yemekleri menüsü hazırlamaya geldi. Jüri şeflerin Dünya Yemeklerini yorumlamasını istediği yarışmacılar tüm bilgi ve hünerlerini ikinci etaptan en yüksek puanla çıkmak için ortaya koydu. Verilen süre sonunda yapılan tadım değerlendirmesiyle Mehmet Danilo ve Somer şefler puanlarıyla iki yarışmacının toplam puanları şöyle oldu,
Masterchef finali 2. oyun puanları şöyle;
KIVANÇ: 41
METİN: 42
Bu sonuçla 2. oyunu kazanan isim Metin oldu.
MASTERCHEF ÖDÜLÜ NEDİR - BİRİNCİ NE KAZANACAK?
MasterChef Şampiyonu olan ismin ödülünün ne olacağı yarışmayı izleyenler tarafından merak ediliyor. MasterChef birincisi ne kazanacak öğrenmek isteyenler araştırmalarını sürdürürken ödüle ilişkin yapılan açıklamada MG marka E-HS model lüks otomobil verileceği duyuruldu.
MASTERCHEF FİNAL OYUNU ÜÇÜNCÜ ETABI KİM KAZANDI?
MasterChef Metin Yavuz ve Kıvanç Karadeniz ilk 2 kritik final oyununun ardından sıra TV8 canlı yayınında 2 yarışmacının da kaderini belirleyecek olan imza yemeği hazırlama etabına geldi. Bu etapta 2 finalist özgün, yaratıcı ve lezzetli bir imza tabağı hazırlamak için tezgah başına geçti.
MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM OLDU?
TV8 canlı yayın ile izleyicilerin karşısına çıkan kritik MasterChef finalinde şampiyonu belirleyecek olan 3. Etapta finalistler imza yemeği hazırlamak için verilen sürede en başarılı yemeği çıkarmak için kozlarını paylaştı.
MASTERCHEF'İ KİM KAZANDI?
Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan kritik final oyununda verilen süre sonunda MasterChef Kıvanç ve Metin tarafından hazırlanan imza yemekleri tadım değerlendirmesi için son kez jüri şeflerin tadım değerlendirmesine sunuldu.
MASTERCHEF BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Acun Ilıcalı yapımcılığında 10 Ocak 2023 Salı günü TV8 canlı yayınında MasterChef Metin Yavuz ve Kıvanç Karadeniz arasında, Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde oynanan kritik final oyununda tadım değerlendirmesi sonrasında 2022 MasterChef Türkiye şampiyonu belli olacak.
MasterChef şampiyonu METİN oldu.
MASTERCHEF KIVANÇ KARADENİZ KİMDİR?
MasterChef Kıvanç Karadeniz Denizli ilimizde dünyaya geldi. Kıvanç Karadeniz, lise öğrenimini Denizli'de tamamladı ve üniversite sınavı sonrası İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ne yerleştirildi.
MasterChef Türkiye 2022 yarışmasına İstanbul'dan dahil olan Kıvanç Karadeniz, 31 yaşındadır 7 yıldır aşçılık mesleğinde yer almaktadır.
Kıvanç Karadeniz İstanbul'un Yeniköy ilçesinde bulunan bir restoranda yardımcı mutfak şefi görevi yapmaktadır. MasterChef Kıvanç, yarı finalde başarılı olarak ilk finalist olmuştu.
MasterChef Kıvanç, TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmaya aşçılık mesleğine yeni katılacak olan meslektaşlarına ilham vermek isteyerek dahil olduğunu ve yarışma öncesi 4 aylık periyotta hazırlık yaptığını ve yarışmayı yakından takip ettiğini söylemişti.
MasterChef Kıvanç Karadeniz 8 Ocak 2023 Pazar günü Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde oyanan yarı final oyununda en başarılı yemekleri hazırlayarak MasterChef Türkiye 2022 sezonunda finale çıkan ilk isim olmuştu.
MASTERCHEF METİN YAVUZ KİMDİR?
MasterChef Metin Yavuz 24 yaşındadır. Bolu Mengenli olan yarışmacı 2019 yılında yapılan Genç Şefler Yarışması'nda birinci olmuştur. MasterChef Metin 2014 yılından beri aşçılık mesleğinde yer alıyor.
MasterChef Metin 2015 yılından bu yana aynı işletmede görev yaparken Metin Yavuz'un babası ve dedesi de yemek sektöründe aşçılık yapmaktadır.
Aile mesleğini icra eden MasterChef Metin, büyük finalde şampiyon olmak için mücadele veriyor.