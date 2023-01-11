Masterchef finali kim kazandı, şampiyon kim oldu soruları programın sıkı takipçileri tarafından yanıt arıyor. Büyük ödül MG E –HS için Metin ve Kıvanç canla başla savaşırken, 3 etaplı 2022 MasterChef Türkiye finali büyük rekabeti ortaya çıkardı. Dünya ve Türkiye mutfağındaki hünerlerini sergilemeye çalışan Kıvanç ve Metin, Masterchef 2022 şampiyonu olmak için ellerinden geleni yaptı. Peki, Masterchef şampiyonu kim oldu? Masterchef büyük ödülü kim kazandı? İşte detaylar…