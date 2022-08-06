Haberler Yaşam Haberleri Masterchef Şeyma kimdir, kaç yaşında? Masterchef 2022 beşinci finalist Şeyma Müjdeci kimdir, nereli, eşi kim?
Giriş Tarihi: 6.8.2022 09:39 Son Güncelleme: 6.8.2022 09:39

Masterchef Şeyma kimdir, kaç yaşında? Masterchef 2022 beşinci finalist Şeyma Müjdeci kimdir, nereli, eşi kim?

Masterchef 2022 ana kadrosu şekilleniyor. Metin, Gamze, Onur ve Çağatay’dan sonra Masterchef ana kadroya giren yarışmacı Şeyma Müjdeci oldu. Masterchef beşinci finalist olarak izleyicilerin dikkatini çekmesiyle birlikte Şeyma Müjdeci kaç yaşında, nereli gibi sorular sorulmaya başlandı. Özellikle Masterchef Şeyma kimdir sorusu sürekli olarak soruluyor. TV8 ekranlarının sevilen programı böylece hayatımıza yeni isimler katmaya devam ediyor. Peki, Masterchef Şeyma kimdir, nereli? Masterchef Şeyma kaç yaşında? İşte detaylar!

Masterchef Şeyma kimdir, kaç yaşında? Masterchef 2022 beşinci finalist Şeyma Müjdeci kimdir, nereli, eşi kim?

Masterchef Şeyma kimdir, nereli soruları, Masterchef ana kadroya giren beşinci kişinin olmasıyla birlikte sıklıkla aratılmaya başlandı. Masterchef 2022 ana kadrosu şekilleniyor ve bir süre daha eleme turları böyle devam edecek. En çok izlenen yarışma programlarından biri olan Masterchef'in birçok hayranı bulunuyor. Hayranları da yarışmacılar hakkında bilgi almak istiyor. Peki, Şeyma Müjdeci kimdir, nereli? Masterchef Şeyma kaç yaşında?

MASTERCHEF ŞEYMA KİMDİR?

Masterchef Şeyma Müjdeci 29 yaşında ve yarışmaya Almanya'dan katılmaktadır. Aslen Erzurumludur. Pilates eğitmenidir ve 4.5 yaşında ikiz kızları vardır. Şeyma Müjdeci, yarışmaya eşinin ısrarıyla katıldı. Yemek eğitimi bulunmayan Müjdeci, , 'Eğitim almadan da yemek yapılabileceğini göstereceğim. Şampiyon olmak istiyorum.' dedi.

Şeyma Müjdeci ile eşi Hüseyin Müjdeci, Paris'te tanıştıklarını dile getirdi. Eşi Hüseyin Müjdeci Giresunludur ve Almanya'da gezi şirketi bulunmaktadır.

MASTERCHEF YARIŞMACILARI KİMLER?

MasterChef Türkiye 2022 ana kadro seçimleri için final turları pazartesi günü başladı. Hafta başından itibaren kadroya katılan isimler; Metin, Gamze, Onur, Çağatay oldu. Kadronun son ismi de Şeyma olarak belirlendi.

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Masterchef Şeyma kimdir, kaç yaşında? Masterchef 2022 beşinci finalist Şeyma Müjdeci kimdir, nereli, eşi kim?
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