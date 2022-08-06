Masterchef Şeyma kimdir, kaç yaşında? Masterchef 2022 beşinci finalist Şeyma Müjdeci kimdir, nereli, eşi kim?

Masterchef Şeyma kimdir, nereli soruları, Masterchef ana kadroya giren beşinci kişinin olmasıyla birlikte sıklıkla aratılmaya başlandı. Masterchef 2022 ana kadrosu şekilleniyor ve bir süre daha eleme turları böyle devam edecek. En çok izlenen yarışma programlarından biri olan Masterchef'in birçok hayranı bulunuyor. Hayranları da yarışmacılar hakkında bilgi almak istiyor. Peki, Şeyma Müjdeci kimdir, nereli? Masterchef Şeyma kaç yaşında?
MASTERCHEF ŞEYMA KİMDİR?
Masterchef Şeyma Müjdeci 29 yaşında ve yarışmaya Almanya'dan katılmaktadır. Aslen Erzurumludur. Pilates eğitmenidir ve 4.5 yaşında ikiz kızları vardır. Şeyma Müjdeci, yarışmaya eşinin ısrarıyla katıldı. Yemek eğitimi bulunmayan Müjdeci, , 'Eğitim almadan da yemek yapılabileceğini göstereceğim. Şampiyon olmak istiyorum.' dedi.
Şeyma Müjdeci ile eşi Hüseyin Müjdeci, Paris'te tanıştıklarını dile getirdi. Eşi Hüseyin Müjdeci Giresunludur ve Almanya'da gezi şirketi bulunmaktadır.