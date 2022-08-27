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Giriş Tarihi: 27.8.2022 14:44

Masterchef Shepherd’s pie tarifi! Masterchef Shepherd’s pie nasıl yapılır, malzemeleri neler? (Çoban Payı tarifi)

Masterchef yeni bölümde ana kadronun ilk yedek yarışmacısı belli olacak. Yarışmacılar çoban payı tarifi ile rakiplerini elemeye çalışacak. Çoban Payı - Shepherd’s pie tarifi bu noktada gündemdeki yerini aldı. Jüri üyelerinden gelen püf noktaları ile Masterchef Shepherd’s pie tarifi araştırılmaya başladı. Peki, Shepherd’s pie nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte, Masterchef tarifi!

Masterchef Shepherd’s pie tarifi! Masterchef Shepherd’s pie nasıl yapılır, malzemeleri neler? Çoban Payı tarifi

Shepherd's pie tarifi Masterchef yeni bölümü ile birlikte gündemdeki yerini aldı. Yedeklerden ana kadroya geçiş yapacak isim bugün belli olacak. Shepherd's pie tarifi ve yapılışı bölümle birlikte konuşulmaya başladı. Şeflerden gelen püf noktaları Çoban Payı tarifi konusunda yarışmacılar ve izleyenler için belirleyici oldu. Peki, Çoban Payı Shepherd's pie nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktaları neler? İşte o tarif…

SHEPHERDS PİE MALZEMELERİ

500 gram kıyma

1 soğan

1 havuç

1 su bardağı bezelye

1 kase mantar

Tuz

Karabiber

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Yarım demet taze nane

1 yemek salça

Yarım su bardağı sıcak su

Püre için:

500 gram haşlanmış patates

1 yemek kaşığı tereyağ

Yarım su bardağı süt

Tuz

1 su bardağı kaşar rendesi

SHEPHERDS PİE NASIL YAPILIR?

Patatesler bol suda haşlanır.

İnce ince doğranmış soğan, küp küp doğranmış havuçla 2-3 dakika kavrulur.

Ardından dilimlenmiş mantarlar eklenip suyunu salıp çekene kadar yeniden kavrulur ve bir tabağa alınır.

Daha sonra kıyma kavrulur, diğer sebzeler ve salça eklenir.

Bezelye eklenip yarım bardak su eklenir.

Tuz, baharatlar ve taze nane eklenir.

Kavrulan harç borcama aktarılır. Haşlanan patatesler soyulup süt ve tereyağı ile karıştırılıp çatalla ezilir. Borcamdaki harcın üzerine yayılır.

170 derece fırında 15 dakika kadar pişirilir.

Fırından çıkarılan pişmiş karışıma kaşar eklenir ve kaşar kızarana kadar tekrar fırınlanır.

Ardından dilimleyip servis edilir.

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Masterchef Shepherd’s pie tarifi! Masterchef Shepherd’s pie nasıl yapılır, malzemeleri neler? (Çoban Payı tarifi)
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