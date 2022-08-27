Masterchef Shepherd’s pie tarifi! Masterchef Shepherd’s pie nasıl yapılır, malzemeleri neler? (Çoban Payı tarifi)

Shepherd's pie tarifi Masterchef yeni bölümü ile birlikte gündemdeki yerini aldı. Yedeklerden ana kadroya geçiş yapacak isim bugün belli olacak. Shepherd's pie tarifi ve yapılışı bölümle birlikte konuşulmaya başladı. Şeflerden gelen püf noktaları Çoban Payı tarifi konusunda yarışmacılar ve izleyenler için belirleyici oldu. Peki, Çoban Payı Shepherd's pie nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktaları neler? İşte o tarif…
SHEPHERDS PİE MALZEMELERİ
500 gram kıyma
1 soğan
1 havuç
1 su bardağı bezelye
1 kase mantar
Tuz
Karabiber
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Yarım demet taze nane
1 yemek salça
Yarım su bardağı sıcak su
Püre için:
500 gram haşlanmış patates
1 yemek kaşığı tereyağ
Yarım su bardağı süt
Tuz
1 su bardağı kaşar rendesi
SHEPHERDS PİE NASIL YAPILIR?
Patatesler bol suda haşlanır.
İnce ince doğranmış soğan, küp küp doğranmış havuçla 2-3 dakika kavrulur.
Ardından dilimlenmiş mantarlar eklenip suyunu salıp çekene kadar yeniden kavrulur ve bir tabağa alınır.
Daha sonra kıyma kavrulur, diğer sebzeler ve salça eklenir.
Bezelye eklenip yarım bardak su eklenir.
Tuz, baharatlar ve taze nane eklenir.
Kavrulan harç borcama aktarılır. Haşlanan patatesler soyulup süt ve tereyağı ile karıştırılıp çatalla ezilir. Borcamdaki harcın üzerine yayılır.
170 derece fırında 15 dakika kadar pişirilir.
Fırından çıkarılan pişmiş karışıma kaşar eklenir ve kaşar kızarana kadar tekrar fırınlanır.
Ardından dilimleyip servis edilir.