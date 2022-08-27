Masterchef Shepherd’s pie tarifi! Masterchef Shepherd’s pie nasıl yapılır, malzemeleri neler? (Çoban Payı tarifi)

Shepherd's pie tarifi Masterchef yeni bölümü ile birlikte gündemdeki yerini aldı. Yedeklerden ana kadroya geçiş yapacak isim bugün belli olacak. Shepherd's pie tarifi ve yapılışı bölümle birlikte konuşulmaya başladı. Şeflerden gelen püf noktaları Çoban Payı tarifi konusunda yarışmacılar ve izleyenler için belirleyici oldu. Peki, Çoban Payı Shepherd's pie nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktaları neler? İşte o tarif…