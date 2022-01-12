Haberler Yaşam Haberleri MasterChef Tahsin kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Tahsin nereli, kaç yaşında?
Giriş Tarihi: 12.1.2022 00:30 Son Güncelleme: 12.1.2022 00:30

MasterChef Tahsin kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Tahsin nereli, kaç yaşında?

MasterChef Tahsin kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Tahsin nereli, kaç yaşında?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 yarışmasında son 3’e kalan MasetrChef Tahsin Küçük ile ilgili detaylar merak edilerek “MasterChef Tahsin kimdir, nereli, kaç yaşında?” şeklindeki sorular üzerinden araştırmalar yapılıyor. Merak konusu olan MasterChef Tahsin kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

MasterChef Tahsin ile ilgili detaylar merak edilerek "MasterChef Tahsin kimdir, nereli, kaç yaşında?" sorusu üzerinden araştırma yapılmaya yoğun olarak devam ediliyor.

MASTERCHEF TAHSİN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

MasterChef Türkiye 2021'e katılan Tahsin Küçük, 23 yaşında ve aslen Trabzonlu. Doğma büyüme Kocaelili olduğunu söyleyen Tahsin Küçük, yedi yıldır İstanbul'da yaşadığını belirtti.

El lezzetine inandığını söyleyen Tahsin Küçük, büyük ihtimalle şampiyon olacağını düşündüğünü belirtti. Bunun bir eleme olduğunu ve elemenin en iyi yemeğini yaptığını ifade etti. 13 yaşında mutfağa girdiğini, bulaşıkçılıktan başladığını ve 10 yıldır yemek işinde olduğunu söyledi.

KAYNAK: acunn.com

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MasterChef Tahsin kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Tahsin nereli, kaç yaşında?
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