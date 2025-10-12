Haberler Yaşam Haberleri MASTERCHEF TAKIMLARI BELLİ OLUYOR! 12 Ekim MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı ve mavi takım kaptanı kimler oldu?
Giriş Tarihi: 12.10.2025 21:11

MASTERCHEF TAKIMLARI BELLİ OLUYOR! 12 Ekim MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı ve mavi takım kaptanı kimler oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye’de yarışma tüm hızıyla devam ederken, kaptanlık oyunu haftanın en dikkat çeken etaplarından biri olmayı sürdürüyor. Yarışmacılar bu etapta mavi takım kaptanı olabilmek için mutfaktaki hünerlerini sergiliyor. Bu hafta belirlenen ana ürün ise lahmacun oluyor.12 Ekim Pazar günü yayınlanan bölümde, izleyiciler kaptanlık oyununun sonucunu ve kurulan takımları merakla takip ediyor. Peki, 12 Ekim Pazar MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, takımlar nasıl oldu?

MasterChef'te kaptanlık etabı ekranlara geliyor. Yarışmanın yeni bölümünde mavi takım kaptanı netleşirken, yarışmacılar takımlarını oluşturmak için kıyasıya bir rekabete giriyor. Haftanın başında oynanan bu oyunla birlikte hem takım kaptanı belirleniyor hem de yeni haftanın takım kadroları şekilleniyor.12 Ekim Pazar günü yayınlanan bölümde, izleyiciler "Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef'te mavi takım kaptanı açıklandığında yer vereceğiz.

MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?

MAVİ TAKIM:

KIRMIZI TAKIM:

Açıklandığında haberimize eklenecektir.

MASTERCHEF TÜRKİYE KİM ELENDİ?

MasterChef 2025'te bu hafta elenen isim belli oldu. İki aşamalı eleme turunda yarışmacılar yemeklerini şeflere sundu. Gecenin sonunda MasterChef'e veda eden isim İhsan oldu.

