MASTERCHEF TAKIMLARI BELLİ OLUYOR! 12 Ekim MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı ve mavi takım kaptanı kimler oldu?

MasterChef'te kaptanlık etabı ekranlara geliyor. Yarışmanın yeni bölümünde mavi takım kaptanı netleşirken, yarışmacılar takımlarını oluşturmak için kıyasıya bir rekabete giriyor. Haftanın başında oynanan bu oyunla birlikte hem takım kaptanı belirleniyor hem de yeni haftanın takım kadroları şekilleniyor.12 Ekim Pazar günü yayınlanan bölümde, izleyiciler "Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...