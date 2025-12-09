MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa 8 Aralık 2025: Masterchef Altın Kupa eleme adayı kim oldu?

MasterChef All Star Altın Kupa'da 8 Aralık 2025 Pazartesi akşamı haftanın ilk dokunulmazlık oyunu büyük bir heyecana sahne oldu. Yarışmacılar, şefler tarafından verilen kritik konseptte en başarılı tabağı hazırlamak için mücadele etti. Zorlu mücadelenin sonunda bir takım dokunulmazlığı kazanarak rahat bir nefes alırken, kaybeden takımda eleme potasına giren isimleri belirleyecek. Peki, 8 Aralık MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayları kimler?