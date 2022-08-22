Masterchef Yağız kimdir? 2022 Masterchef Yağız Özçelik kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Yağız Özçelik Masterchef 2022 kadrosunun 10. Yarışmacısı oldu. Genç yarışmacı ilk turda şeflerden 3 evet alarak iddialı bir giriş yapmıştı. Ana kadroya seçilmesinin hemen ardından Masterchef Yağız kimdir, kaç yaşında, nereli, instagram adresi ne soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, Masterchef Yağız yaşı, mesleği ve sosyal medya adresi hakkında merak edilenler…
MASTERCHEF YAĞIZ KİMDİR?
22 yaşındaki genç yarışmacı ilk turda şeflere bebek sebze yatağında levrek pişirmişti ve üç evetle bir üst tura çıkmıştı.
Yarışmaya Düzce'den katılan Özçelik, lisede Turizm eğitimi alarak mesleğe ilk adımlarını atıyor. Ana kadroda iddialı isimler arasında yer alan yarışmacı takım mücadelesinde kendini gösterecek.
MASTERCHEF ANA KADRO 2022 YARIŞMACILARI
Metin (1. hafta)
Gamze (2. hafta)
Onur (3. hafta)
Çağatay (4. hafta)
Şeyma (5. hafta)
Melih (6. hafta)
Büşra (7. hafta)
Fatma Nur (8. hafta)
Tayfun (9. hafta)
Yağız (10.hafta)
Burak (11. Hafta)
Kaan (12. Hafta)
Burak Kaya (13. Hafta)
Dilan (14. Hafta)
Barış (15. Hafta)
Kıvanç (16. Hafta)
Ayaz (17. Hafta)
Serpilay (18. Hafta)