Masterchef Yağız kimdir? 2022 Masterchef Yağız Özçelik kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Yağız Özçelik Masterchef 2022 kadrosunun 10. Yarışmacısı oldu. Genç yarışmacı ilk turda şeflerden 3 evet alarak iddialı bir giriş yapmıştı. Ana kadroya seçilmesinin hemen ardından Masterchef Yağız kimdir, kaç yaşında, nereli, instagram adresi ne soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, Masterchef Yağız yaşı, mesleği ve sosyal medya adresi hakkında merak edilenler…