Haberler Yaşam Haberleri Masterchef Yağız kimdir? 2022 Masterchef Yağız Özçelik kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
Giriş Tarihi: 22.8.2022 15:16

Masterchef Yağız kimdir? 2022 Masterchef Yağız Özçelik kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Masterchef ana kadro 2022 yarışmacıları belli oldu. Yarışmaya 10. İsim olarak dahil olan Yağız Özçelik yaşı, mesleği, instagram adresi ile gündemdeki yerini aldı. Ana kadroya giren isimler arasında yer alan başarılı yarışmacı ilk turda şeflere levrek pişirmişti. “Masterchef Yağız kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor” soruları yanıt aramaya başladı. İşte, Masterchef Yağız hakkında merak edilenler…

Masterchef Yağız kimdir? 2022 Masterchef Yağız Özçelik kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Yağız Özçelik Masterchef 2022 kadrosunun 10. Yarışmacısı oldu. Genç yarışmacı ilk turda şeflerden 3 evet alarak iddialı bir giriş yapmıştı. Ana kadroya seçilmesinin hemen ardından Masterchef Yağız kimdir, kaç yaşında, nereli, instagram adresi ne soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, Masterchef Yağız yaşı, mesleği ve sosyal medya adresi hakkında merak edilenler…

MASTERCHEF YAĞIZ KİMDİR?

22 yaşındaki genç yarışmacı ilk turda şeflere bebek sebze yatağında levrek pişirmişti ve üç evetle bir üst tura çıkmıştı.

Yarışmaya Düzce'den katılan Özçelik, lisede Turizm eğitimi alarak mesleğe ilk adımlarını atıyor. Ana kadroda iddialı isimler arasında yer alan yarışmacı takım mücadelesinde kendini gösterecek.

MASTERCHEF ANA KADRO 2022 YARIŞMACILARI

Metin (1. hafta)

Gamze (2. hafta)

Onur (3. hafta)

Çağatay (4. hafta)

Şeyma (5. hafta)

Melih (6. hafta)

Büşra (7. hafta)

Fatma Nur (8. hafta)

Tayfun (9. hafta)

Yağız (10.hafta)

Burak (11. Hafta)

Kaan (12. Hafta)

Burak Kaya (13. Hafta)

Dilan (14. Hafta)

Barış (15. Hafta)

Kıvanç (16. Hafta)

Ayaz (17. Hafta)

Serpilay (18. Hafta)

ARKADAŞINA GÖNDER
Masterchef Yağız kimdir? 2022 Masterchef Yağız Özçelik kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA